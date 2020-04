CCC zredukuje koszty i ograniczy inwestycje

CCC w obliczu rozszerzania się pandemii koronawirusa i konieczności zamknięcia sklepów, zamierza skupić się na rozwoju sprzedaży e-commerce, redukcji kosztów i ograniczeniu inwestycji do około 80 mln zł - poinformowała spółka. CCC spodziewa się odbudowy rynku obuwia w 2021 roku.

Spółka planuje redukcję zamówień kolekcji AW20 (jesień-zima 2020) o ok. 10-15 proc. oraz renegocjacje warunków płatności tj. minimalizacji wartości zaliczek i wydłużanie terminów płatności.

W okresie od drugiego do czwartego kwartału nakłady inwestycyjne grupy CCC będą niższe o 60 proc. wobec zakładanych w strategii do 2022 roku i wyniosą około 80 mln zł. Ograniczona zostanie m.in. planowana wcześniej ekspansja grupy. Ostateczna wielkość nakładów inwestycyjnych uzależniona będzie od terminu otwarcia sklepów.

W ramach działań mających na celu zmniejszenie kosztów operacyjnych CCC zapowiada wykorzystanie publicznych programów pomocowych (szacowana redukcja kosztów o ok. 5 mln zł miesięcznie) w okresie zamkniętych sklepów oraz optymalizację poziomu etatyzacji w średnim/długim terminie na poziomie oszczędności ok. 5-10 mln zł rocznie.

CCC oczekuje istotnego ograniczenia lub wygaszenia kosztów w okresie zamkniętych sklepów w wyniku prowadzonych negocjacji z wynajmującymi, jak i wdrażanych regulacji prawnych oraz równoczesne chce uelastycznić poziom kosztów w przyszłości (po otwarciu sklepów sklepów).

Spółka chce dostosować etaty do poziomu sprzedaży, wykorzystać publiczne programy pomocowe, zachęcać do wykorzystania zaległych/bieżących urlopów i łącznej redukcji kosztów w okresie zamkniętych sklepów na poziomie ok. 25-30 mln zł miesięcznie, tj. 50-60 proc. vs znormalizowy poziom.

Jednocześnie możliwe jest uzyskanie oszczędności w wysokości ok. 10-15 proc. r/r wykraczających poza okres zamkniętych sklepów.

Spółka liczy też na istotne ograniczenie kosztów w okresie zamknięcia sklepów (m. in. transport, serwis dla sklepów, marketing sklepowy, itd.) o ok. 12-13 mln zł/m-c tj. ok. 50 proc. vs znormalizowany, budżetowany poziom.)

CCC planuje też redukcję kosztów operacyjnych (w tym. operacje logistyczne, marketing nie sklepowy, wszystkie pozostałe koszty centrali) o ok. 10 mln zł miesięcznie, tj. o ok. 10 proc. vs. znormalizowany, budżetowany poziom (ok. 90 mln zł miesięcznie) w okresie zamkniętych sklepów.

Spółka zapowiada trwałą redukcję wydatków marketingowych na sponsoring w okresie średnio-długoterminowym. Grupa złoży wnioski o odroczenie płatności zobowiązań publiczno-prawnych (CIT/PIT/ZUS) w kwocie ok. 60 mln zł) oraz zwrot VAT i CIT (około 62 mln zł).

Scenariusz bazowy obejmuje otwarcie sklepów w maju 2020 r.