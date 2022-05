CCL Label: Odpowiadamy na zielony megatrend, tworząc etykiety ułatwiające recykling

W CCL Label staramy się na trendy patrzeć od strony konsumenta końcowego. Niewątpliwie megatrendem przenikającym wszystkie dziedziny jest obecnie kwestia zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo w niepewnych czasach, których doświadczyliśmy w pandemii a teraz w czasie tragicznych wydarzeń na wschodzie Europy, konsumenci zwracacają się w stronę produktów do których mają zaufanie, bo rośnie waga bezpieczeństwa. Staramy się więc wspierać naszych klientów w dostarczaniu rozwiązań godnych zaufania konsumentów.

Ponieważ CCL Label jest jednym z największych dostawców etykiet i folii termokurczliwych czujemy wielką odpowiedzialność za produkty które, co dostarczamy na rynek. To jest powiązane z trendem gospodarki obiegu zamkniętego. Chcemy wspierać naszych klientów w wyborze najlepszych rozwiązań w zakresie designu opakowań ich produktów z użyciem naszych etykiet. Pomimo, że etykieta stanowi niewielki element opakowania ma kluczowe znaczenia dla tego, czy opakowanie da się łatwo poddać recyklingowi czy też nie. Staramy się więc zapewnić jak najlepsze parametry naszych etykiet w kontekście recyklingu i ponownego wykorzystania opakowania, tak by można mu było nadać drugie życie. Nasze podejście zakłada bowiem cyrkularność gospodarki i jak najczystszy recykling. Na tym skupiamy nasze wysiłki.

Umiemy odpowiedzieć na każdy ze składników hasła: reduce, reuse, recycle. Umiemy zredukować grubość etykiety, by zmniejszyć ślad węglowy. Jesteśmy pionierami jeśli chodzi o produkcję wytrzymałych etykiet na opakowania, które są wykorzystywane wielokrotnie, tak jak np. butelki na piwo, które są myte i napełniane ponownie. Również jeśli chodzi o ułatwianie recyklingu opakowań jesteśmy w stanie doatarczyć na rynek rękawy termokurczliwe oraz etykiety, które w prosty i szybki sposób można oddzielić od butelek i pojemników z tworzyw sztucznych.

Nasze zobowiązanie wobec klientów na rynku polskim, by dostarczać jeszcze czystsze ekologicznie rozwiązania spowodowało, że uruchomiliśmy linię produkującą wysokowydajną folię termokurczliwą. CCL Label inwestuje w Polsce poprzez spółkę Innovia, w której rozwijamy produkcję etykiet i folii ułatwiających zamknięty obieg opakowań, przez łatwiejsze oddzielanie folii od opakowań i ponowne użycie lub przetworzenie tych ostatnich.

Jako CCL inwestujemy dużo w digitalziację procesów produkcji, by wspierać naszych klientów w budowaniu wizerunku premium ich produktów. Dlatego staramy się łączyć zalety druku cyfrowego i tradycyjnego i osiągać jak najlepsze efekty, tak by opakowanie na półce wygrywało walkę o uwagę konsumenta.

Pandemia, która jeszcze się nie skończyła i tragiczne wydarzenia w Europie Wschodniej pokazały wagę bliskich łańcuchów dostaw i kokalnych możliwości zaopatrzenia u zaufanych partnerów. Jako CCL Label dysponujemy siecią 200 fabryk na całym świecie, mamy więc możliwość reagowania elastycznie w obrębie dużego zaplecza. Dodatkowo staramy się być, na ile to jest możliwe, niezaleźni, jeżeli chodzi o wytwarzanie komponentów niezbędnych do produkcji finalnych etykiet czy folii. To daje nam pewność ciągłości łańcucha dostaw w obrębie naszego produktu. Widzimy, że czynnik gwarancji dostarczenia zamowionego produktu, z każdym dniem staje się ważniejszy. Podsumowując w niepewnych czasach pewni partnerzy, zyskują na wartości.