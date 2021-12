CEE: Liderem sieci ekonomicznych jest Biedronka. Drugie miejsce zajmuje Lidl, trzecie ATB

Jak wynika z danych firmy Colliers, od początku 2020 r. do końca I półrocza 2021 r. w całej Europie Środkowo-Wschodniej powstało ponad 1350 dyskontów spożywczych.

W Europie Środkowo-Wschodniej działa ponad 45 niespożywczych sieci dyskontowych. Największa pod względem liczby sklepów jest grupa Pepco,

— Pomimo trwającej pandemii widać pozytywne odbicie w PKB we wszystkich krajach w regionie CEE. Jednak wzrost inflacji oraz problemy związane z globalnym łańcuchem dostaw przekładają się na rosnące koszty towarów i zasobów. To potęguje wyzwania, przed którymi stoją producenci, sprzedawcy, a ostatecznie sami konsumenci. Dlatego też wszyscy gracze rynku handlowego powinni być gotowi na zmiany, aby zaadaptować się do nowej rzeczywistości — mówi Kevin Turpin, Dyrektor ds. badań na region Europy Środkowo-Wschodniej w Colliers i dodaje:

— Z racji tego, że długoterminowe skutki pandemii są wciąż nieznane, rośnie znaczenie mniejszych centrów i parków handlowych, które w tym trudnym czasie cieszą się dużą popularnością wśród konsumentów. Duża liczba obiektów w budowie lub na zaawansowanym etapie planowania potwierdza ten trend.

Stawiają na małe

Już kilku deweloperów, także lokalnych, zintensyfikowało swoją aktywność w tym segmencie rynku. Wśród nich wymienić można: Immofinanz, Saller, EDS RP, Trei Real Estate czy Fidurock. Zaznaczyć jednak trzeba, że stopień rozwoju segmentu mniejszych obiektów i parków handlowych różni się w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

— Na bardziej dojrzałych rynkach odnotowujemy aktywność deweloperów nawet w miastach z liczbą mieszkańców poniżej 50 tysięcy — mówi Kevin Turpin.

Dyskontowe kotwice

Mniejsze parki handlowe nastawione są na lokalnych klientów, którzy odwiedzają je regularnie, dlatego w większości z nich głównymi najemcami są dyskonty spożywcze lub niespożywcze (stanowią one tzw. anchor tenant). Trend ten dotyczy zarówno parków handlowych w głównych miastach, jak i obiektów w mniejszych miejscowościach. Jest to wynik zmieniających się zachowań zakupowych mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej.