Ceetrus będzie modernizować kolejne centra handlowe Auchan

W 2020 roku Ceetrus planuje m.in. kontynuację programu modernizacji Centrów Handlowych Auchan i prace nad nowymi projektami w Wilanowie i Góraszce.

W 2019 roku Ceetrus Polska kontynuował program modernizacji zarządzanych przez siebie obiektów handlowych. Jego efektem są odnowione wnętrza i nowoczesne rozwiązania w Centrum Handlowym Auchan Bielany, Centrum Handlowym Auchan Gliwice oraz Centrum Handlowym Auchan Kołbaskowo. W 2019 r. Ceetrus rozpoczął także modernizację Centrum Handlowego Auchan Wałbrzych. Prace zakończą się w 2020 roku.

Ceetrus Polska konsekwentnie rozszerza ofertę handlową swoich obiektów. Obecnie w centrach handlowych komercjalizowanych przez firmę funkcjonuje prawie 1230 lokali. W 2019 dział komercjalizacji podpisał 178 umów z najemcami, których salony zajmują łącznie ponad 24 tys. mkw. Ponadto w 11 centrach zostały przeprowadzone restrukturyzacje powierzchni, polegające na łączeniu lokali oraz w kilku przypadkach powierzchni wspólnej. W ten sposób powstały nowe powierzchnie handlowe, dostosowane do potrzeb rynkowych i nowych konceptów najemców.

W drugim półroczu 2019 roku Ceetrus ogłosił prace nad dwoma projektami. Pierwszym z nich jest Projekt Góraszka, do którego współtworzenia firma zaprasza zainteresowanych inwestorów. Będzie to innowacyjny obiekt typu retailtainment o powierzchni 77 tys. mkw. GLA, który zapewni mieszkańcom południowo-wschodniej aglomeracji warszawskiej możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, rodzinnej rozrywki oraz wygodnych zakupów. Drugim nowym projektem jest Wilanów Park. Będzie to obiekt mixed-use, łączący różne funkcje i przestrzenie, w tym między innymi tereny zieleni z obiektami z funkcjami rozrywki, gastronomii i handlu. Na projekt złożą się ponad 2-hektarowy park o charakterze miejskim, gdzie powstanie otwarta przez cały rok oranżeria, przestrzenie usługowo-handlowe, kino, hotel, biura oraz przestrzenie coworkingowe.

W 2019 roku Ceetrus Polska prowadził także intensywne działania związane z zagospodarowaniem terenów inwestycyjnych mieszczących się w sąsiedztwie zarządzanych centrów handlowych. Na działce w sąsiedztwie Centrum Handlowego Auchan Gliwice wiosną powstało centrum wyprzedażowe Silesia Outlet o powierzchni GLA 12 tys. mkw. Natomiast w lipcu Leroy Merlin ogłosił, że na początku 2020 roku otworzy sklep o powierzchni 10 tys. mkw. w sąsiedztwie Centrum Handlowego Auchan Kołbaskowo.