Celebrowanie lokalności to odpowiedź na potrzeby konsumentów

Coroczny festiwal Lewiatana doskonale koresponduje z trendem społecznym, który związany jest z ciągle rosnącym zainteresowaniem szeroko pojętą lokalnością. Klienci coraz chętniej sięgają po produkty pochodzące od lokalnych dostawców, doceniając zarówno ich zalety smakowe i zdrowotne, jak i pozytywny wymiar społeczny zjawiska. Niegasnąca moda na lokalność ma w opinii konsumentów korzystny wpływ na lokalne społeczności, które dzięki aktywności producentów zyskują rozgłos. Tendencja rozwija się od wielu lat na rynkach globalnych, przekładając się również na strategie sieci handlowych.

Królują warzywa i owoce

Z ostatnich badań przeprowadzonych przez PSH Lewiatan w ramach inicjatywy Wybieram lokalne wynika, że najczęściej kupowanymi przez klientów produktami pochodzącymi od lokalnych dostawców są warzywa i owoce pochodzące z lokalnych upraw. Przekonanie, że to właśnie te produkty są najpopularniejsze łączy klientów z różnych generacji. Na duże zainteresowanie owocami i warzywami z lokalnych upraw wskazało blisko 50% przedstawicieli pokolenia Baby Boomers i ponad 50% przedstawicieli Pokolenia X, jak i niemal 53% przedstawicieli Millenialsów. Nieco mniejsze zainteresowanie produktami z tej kategorii wykazują „Zetki” – tutaj dotyczy to ponad 44% respondentów. Kolejnymi produktami, które mają wysokie notowania wśród amatorów wyrobów lokalnych jest pieczywo. Wyroby z lokalnych piekarni docenia ponad 49% reprezentantów Baby Boomers, blisko 29% przedstawicieli Pokolenia X, 32% przedstawicieli Millenialsów, i aż blisko 40% „Zetek”.

Co wydaje się szczególnie istotne współcześni konsumenci sięgają po wyroby powstające w lokalnych firmach regularnie – nie są to już zakupy wyłącznie okazjonalne. Mamy raczej do czynienia z coraz mocniej zakorzenionym nawykiem, który staje się częścią określonego stylu życia. Na pytanie o to, jak często Pan/Pani kupuje produkt pochodzący od lokalnego dostawcy/ producenta, aż 46% przedstawicieli Baby Boomers odpowiedziało, że robi to co najmniej raz w tygodniu. Identycznie odpowiedziało 43% przedstawicieli Pokolenia X, blisko 32% Millenialsów i blisko 34% przedstawicieli pokolenia Zet.

Wszystkie powyższe dane wskazują na to, że lokalność nie jest tylko i wyłącznie zgrabnym hasłem marketingowym. Jest autentyczną postawą konsumentów, którzy poszukują alternatyw dla produktów masowych.

IV Festiwal produktów lokalnych w Lewiatanie

Kolejna edycja cyklicznego Festiwalu produktów lokalnych – wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz ogólnopolskich wydarzeń sieci, odbędzie się w sobotę 26 sierpnia w sklepach Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan. Podczas wydarzenia klienci będą mogli zapoznać się z bogatą ofertą produktów pochodzących od lokalnych dostawców, z którymi Lewiatan regularnie współpracuje. Celem Festiwalu jest popularyzowanie lokalności oraz przedstawienie oferty produktów z najbliższej okolicy.

Kolejny już Festiwal produktów lokalnych organizowany przez Lewiatana jest potrzebny. Jak co roku, klienci będą mogli poznawać szeroką gamą produktów lokalnych i skorzystać z ciekawych promocji. Cieszy mnie to tym bardziej, ponieważ zapytania klientów o produkty lokalnych dostawców trafiają do mnie na bieżąco, właściwie codziennie, więc trzeba to docenić w szczególny sposób. Uważam, że żyjemy w takich czasach, ze potrzebujemy żywności zdrowej i smacznej, a taką właśnie oferują lokalni dostawcy, z którymi mój sklep stale współpracuje. Uważam, że cała moda na lokalność jest bardzo pozytywnym zjawiskiem. – mówi pani Anna Kubas-Fałczyk, franczyzobiorczyni sieci Lewiatan, właścicielka sklepu w Dąbrowie Chełmińskiej.