Cena do 30 zł kluczowa przy promocji wina

Ogromna większość wina sprzedawanego w naszym kraju, wciąż kosztuje poniżej 30 zł za butelkę i to produkowanie jakościowych win poniżej tej kwoty jest kluczowe dla promocji wina w Polsce – tłumaczy Mateusz Szymczak, Brand Manager EMEA w E. & J. Gallo Winery.

Ile Polacy wydają na alkohol?

Polacy spożywający średnio jedną półlitrową butelkę wódki, dwie butelki wina lub 8 butelek półlitrowego piwa tygodniowo (ceny średnie alkoholu w 2022 r.) mogą zaoszczędzić odpowiednio 1270, 2100 lub 1200 zł rocznie, rezygnując z alkoholu - podaje portal MoneyTransfers.com. Polak wypił w 2021 r. 10 litrów czystego alkoholu, to prawie butelka 40% wódki, czy 2.6 litrów piwa tygodniowo. Miesięcznie równa się to odpowiednio kwocie 105 i 65 złotych. Dla porównania, według GUS, żywność w 2021 roku kosztowała nas miesięczne na osobę 323 złote. Rezygnując z alkoholu moglibyśmy pokryć tym nawet do 30% rachunku za żywność. Jednak jak pokazują dane zamiast ograniczać spożycie alkoholu, Polacy piją go coraz więcej. W 2021 r. wydali na alkohol prawie 45 mld zł, czyli o 4 mld zł więcej niż rok wcześniej.

Mieszkańcy województwa mazowieckiego wydają na alkohol więcej, niż gdziekolwiek indziej. W 2021 roku wydano na Mazowszu na alkohol 6,6 mld zł. Następne w kolejności są województwo śląskie (5,3 mld zł) i małopolskie (4,6 mld zł).

Jaki jest średni koszt alkoholu w Polsce

Od 1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrosły o 10 %. Wprowadzona od początku tego roku podwyżka akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe dopiero rozpoczyna cykl podwyżek. Rząd rozpisał je na lata, a kolejny skok zaplanowano od 2023 r.

Ile piją Polacy?

Średnio codziennie przeszło 20 mln Polaków wypija jedną puszkę lub butelkę piwa. Z roku na rok rośnie w Polsce ilość wypijanego alkoholu. Jak wskazują badania przeprowadzone przez CBOS, w Polsce alkohol spożywa 84 proc. dorosłego społeczeństwa i tylko 1 proc.z nich uważa, że pije za dużo. Okazjonalne picie alkoholu deklarowało 56% badanych, a częste 8%.