Cena kawy wyraźnie spada. Dlaczego?

Szacuje się, że ok. 75 proc. światowej produkcji stanowi arabika, której głównym producentem są Brazylia (40 proc. światowej produkcji) oraz Kolumbia. Robusta stanowi pozostałe 25 proc. Jest szczególnie popularna w Europie, często w postaci np. kawy espresso, w przeciwieństwie do arabiki, która pita jest najczęściej w krajach obu Ameryk, szczególnie w krajach największych producentów – Brazylii i Kolumbii.

Cena arabiki od zawsze była ok. 2 razy wyższa od robusty. Wynikać to może z faktu, że jest bardziej popularna na świecie, ale też charakteryzuje ją większa podatność na szkodniki, choroby oraz zmiany klimatu. Jak podaje Statista, w Europie sprzedaż kawy na osobę była w 2021 r. najwyższa na świecie. Rynek ten stanowił 32 proc. światowej konsumpcji.

- Spadek cen kawy (szczególnie arabiki) wydaje się związany z umocnieniem się dolara amerykańskiego w ub.r. oraz wzrostem zbiorów kawy, m.in. w Brazylii. Jak podaje Brazylijska Rada Eksporterów Kawy (Cecafé), eksport kawy w tym kraju wygenerował 8,1 mld USD w 2022 r., co stanowi wzrost o 39 proc. r/r. Wzrost ten nastąpił mimo spadku liczby sprzedanych worków o 13,7 proc. r/r. Jak podaje Cecafé, zmniejszona wielkość sprzedaży związana była z problemami logistycznymi oraz słabymi plonami w 2021 r., z powodu których wiele kontraktów na dostawę ziaren zostało zerwanych. Wyjaśniałoby to wcześniejszy wzrost ceny w 2021 r. Obecnie zapasy kawy z certyfikatem ICE wynoszą 858 tys. worków, co jest poziomem najniższym od początku 2000 r. Mimo niskich zapasów magazynowych cena kontraktów na kawę spada. Wydaje się, że trend ten będzie kontynuowany także w bieżącym roku wraz z obecnym osłabianiem się amerykańskiej waluty, podsumowuje Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)..