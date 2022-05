Cena szparagów 2022: Na targowiskach od 10 - 15 zł, w Lidlu 7,99 zł a we Frisco 15,99 zł

W tym roku wielu producentów szparaga odczuwa deficyt pracowników do zbiorów. Wojna na Ukrainie mocno ograniczyła liczbę pracowników tymczasowych z tego kraju. Czy warzywa zatem kosztują więcej?

Przypomnijmy, na starcie sezonu czyli w pierwszym tygodniu maja cena kilograma krajowych szparagów na giełdzie w Broniszach wahała się od 26 do 30 złotych. W połowie miesiąca cena to ok. 10-18 zł/kg.

W ubiegłym roku pierwsze szparagi kosztowały 30-40 zł za kilogram.

Cena szparagów w 2022 roku

Obecna cena na warszawskich targowiskach to 10-15 zł za pęczek w zależności od lokalizacji.

W e-sklepie Frisco pęczek zielonych szparagów kosztuje 15,99 zł (35,53 zł / kg), w e-sklepie Auchan pęczek szparagów Luxor (z Meksyku) to cena 12,75 zł (51,00 zł / 1 kg). W sklepie Lidl obecna cena szparagów to 7,99 zł za pęczek (15,98 zł za 1 kg)

Ceny szparagów 2022, fot. dlahandlu.pl