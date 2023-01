Cena Thermomixa w górę. Poprzednio podrożał o 250 zł

Aktualnie firma Vorwerk ma w swojej ofercie urządzenie Thermomix TM6. Jak informują producenci, model ten jest cały czas udoskonalany i rozwijany o nowe akcesoria i funkcjonalności. W styczniu został wprowadzony na rynek kolejny dodatek do Thermomixa - nakładka krojąca, która pozwala kroić bez wysiłku warzywa i owoce na plasterki i ścierać na paski w dwóch wariantach - cienko i grubo. Cały czas rozwijane są też funkcje urządzenia i wprowadzane kolejne uaktualnienia oprogramowania jak np. możliwość zmiany liczby porcji, która pozwala na dostosowanie przepisów z Cookidoo® do potrzeb użytkowników i liczby osób przy stole.

Podwyżka cen Thermomixa od lutego 2023 roku

- Jeszcze nie podsumowaliśmy w pełni naszych wyników za rok 2022, dlatego nie możemy podać konkretnych danych. Możemy jednak powiedzieć, że ubiegły rok był bardzo dobry dla Vorwerk Polska. W 2023 r. będzie świętować swoje 140. urodziny. Thermomix® jest obecnie najpopularniejszym w Polsce wielofunkcyjnym urządzeniem kuchennym, informuje portal dlahandlu.pl firma Vorwerk.

- Thermomix TM6 kosztuje obecnie 5745 zł. W lutym nastąpi zmiana ceny. Wpływ na to mają rosnące koszty poszczególnych komponentów do produkcji urządzenia Thermomix® i ich ograniczona dostępność. Od dłuższego czasu Vorwerk bardzo uważnie śledzi rozwój sytuacji na rynku i sprawdza różne rozwiązania. Jako firma rodzinna myśli i działa w kontekście długofalowym oraz w interesie swoich klientów i przedstawicieli handlowych. Bycie przedsiębiorcą to także podejmowanie właściwych decyzji ekonomicznych w czasach rosnących cen rynkowych i kosztów materiałów. O zmianach, a także o nowych ofertach i akcesoriach informujemy w dniu ich wprowadzenia, dodaje firma Vorwerk.

Jak udało nam się ustalić, poprzednia podwyżka cen Thermomixa miała miejsce w wakacje u/r. Wówczas cena urządzenia została podniesiona o 250 zł.

- Ceny Thermomixa w Europie są dużo wyższe niż w Polsce. Przeliczając na złotówki za Thermomix w Wielkiej Brytanii zapłacimy ponad 6 tys. złotych. W Czechach cena tego samego urządzenia, to ponad 7 tys. złotych. Nie dziwi więc nas fakt, że firma Vorwerk podnosi w tym roku ceny urządzeń. Firma uczciwie poinformowała o podwyżce, dlatego uczciwie poinformowaliśmy o tym potencjalnych klientów, aby wykorzystali ostatni moment na zakup urządzenia w starej cenie, skomentowała Martyna Boś, przedstawicielka i entuzjastka Thermimixa.