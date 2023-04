Cena złota rośnie w kierunku rekordowego poziomu

Gdy stopy procentowe rosły, cena złota początkowo spadała, ponieważ inwestycje w metale szlachetne nie przynoszą żadnego oprocentowania. Teraz jednak cena złota znów rośnie, osiągając w najbliższej przyszłości rekordowy poziom.

Ceny złota osiągnęły rekordowy poziom tuż przed Wielkanocą, w wyniku narastających obaw przed recesją w USA. W ciągu ostatniego tygodnia cena zbliżyła się do poziomu 2075 USD za uncję trojańską, co było zbliżone do rekordowej ceny z lata 2020 roku. Na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, cena za uncję trojańską wynosiła około 2031 USD. W związku z tym, cena złota jest obecnie wyższa niż przez ponad rok. Takie wyniki są wynikiem rosnącej niepewności na rynkach finansowych, która prowadzi inwestorów do szukania bezpiecznych aktywów, takich jak złoto.

Spadek wartości dolara amerykańskiego

Głównym motorem wzrostu popytu na złoto jest kształtowanie się cen na rynku walutowym, zwłaszcza spadek wartości dolara amerykańskiego w wyniku ostatnich rozczarowujących danych gospodarczych z USA oraz zawirowań w sektorze bankowym po bankructwie kilku banków regionalnych w USA. Dlatego złoto, sprzedawane w dolarach, staje się tańsze na rynku światowym, co zwiększa popyt.

Ponadto, potencjalna recesja w USA wpływa na ceny złota, ponieważ inwestorzy szukają bezpiecznych aktywów, takich jak złoto, w celu ochrony swojego kapitału przed spadkiem wartości rynków finansowych. W marcu zawirowania w sektorze bankowym zaskoczyły inwestorów i czasami spowodowały wzrost ceny uncji trojańskiej powyżej poziomu 2000 dolarów. Ewentualne ześlizgnięcie się gospodarki USA w recesję jest obecnie uważane za ważny czynnik wpływający na ceny złota na rynkach światowych.