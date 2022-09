Ceneo: Szkolna wyprawka to także telefon i laptop. Ceny poszyły w górę

Nowoczesna wyprawka

Z danych Ceneo.pl wynika, że zainteresowanie laptopami spadło o 20% w pierwszej połowie 2022 w porównaniu do ubiegłego roku.

W ciągu ostatnich 2 lat największą popularnością laptopy cieszyły się od października do grudnia (miesiące wzmożonej nauki i pracy zdalnej spowodowanej pandemią). Zainteresowanie sprzętem zaczęło się zmniejszać już od 2021 r., co wskazuje, że wiele osób kupiło laptop do nauki lub pracy zdalnej w okresie nasilenia pandemii Covid-19 w 2020 r. Dzięki temu większość rodziców nie musiała uwzględniać tego produktu w kosztach wyprawki szkolnej swoich dzieci i tym samym kupiła go w niższej niż obecnie cenie.

W porównaniu rok do roku kwoty, które trzeba zapłacić za nowego laptopa, wzrosły średnio o 9%.

Kolejny produkt, który często jest stałym wyposażeniem szkolnego plecaka, to telefon. Od lipca 2022 telefon notuje wzrost zainteresowania na poziomie 39% rok do roku.

Telefony komórkowe drożeją sukcesywnie od 2019 r. na poziomie 13% YoY. Widać to również po najpopularniejszych produktach. W latach 2019-2020 średnia cena najdroższego telefonu w TOP 10 wynosiła średnio 3300 zł, w 2021 – niemal 4800 zł, natomiast w 2022 kwota ta sięga już ponad 5000 zł. Co ciekawe, jedynie raz w ciągu ostatnich 3 lat nie był to produkt marki Apple (Samsung w 2019 roku).

Sytuacja z elektronicznymi akcesoriami

Ceny słuchawek w ciągu ostatniego roku wzrosły średnio o 7%, jednak popularność tej kategorii spadła o 12%. Wśród najpopularniejszych produktów możemy zaobserwować bardzo duży rozstrzał cenowy. Najchętniej kupowane są zarówno te najtańsze (już od 35 zł), jak i modele z wysokiej półki (1299 zł).

Podobnie sytuacja wygląda ze smartwatchami i smartbandami. Średnie ceny produktów zdecydowanie rosną – średnio nawet o 12% YoY. W ostatnim roku przyspieszył wzrost cen, a spadło zainteresowanie tymi kategoriami, co może wynikać z faktu, że nie jest to produkt pierwszej potrzeby. Co ciekawe, jedną z najpopularniejszych marek z tej kategorii jest Xiaomi, które cieszy się dużą popularnością już od 2019 r.

Spory wzrost cen możemy zaobserwować również wśród powerbanków, które wzrosły średnio o 22% rocznie. Największy wzrost zainteresowania tą kategorią, nawet o ponad 90%, pojawił się w marcu 2022 roku, czyli zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie. Może być to efektem pojawiania się informacji o konieczności posiadania dodatkowych zestawów baterii w domach.

Wzrost popularności hulajnóg elektrycznych

Hulajnogi notują stały, wysoki wzrost średnich cen w porównaniu rok do roku (średnio o nawet 27%). Dodatkowo pomimo tak dużych wzrostów kosztów rośnie również popularność wśród użytkowników – w 2022 roku średnio o 73%.

Niewykluczone, że wpływ na to mają wysokie ceny paliw, co spowodowało, że wiele osób poszukuje tańszej formy transportu.

W 2022 roku rzadziej natomiast kupujemy rowery. Widzimy tutaj spadki popularności sięgające średnio 39% w porównaniu do 2021 roku. Może to oznaczać, że wiele osób już kupiło rower dla siebie lub dzieci w poprzednich latach. Warto zaznaczyć, że w tej kategorii rok 2020 okazał się przełomowy pod kątem popularności wśród użytkowników, a wzrost ten utrzymał się również w 2021 roku, co z pewnością wpłynęło na nasycenie rynku. Co ciekawe, w tej kategorii rzadko sięgamy po nowości – największą popularnością cieszą się modele z poprzednich sezonów.