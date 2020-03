Ceneo z nowym dyrektorem sprzedaży

Z początkiem marca do zespołu Ceneo.pl dołączył Radosław Tyszko. Objął on funkcję dyrektora sprzedaży. Do jego zadań należy nie tylko rozwijanie sprzedaży w największej porównywarce cen w Europie, ale również stworzenie nowego działu. Katarzyna Stehlik – dotychczasowa dyrektor sprzedaży po 7 latach rozstała się z firmą.

Na liście zadań nowego dyrektora sprzedaży jest nie tylko rozwijanie relacji z klientami i realizacja strategii sprzedaży, ale również budowa nowego działu. Ceneo.pl w najbliższym czasie planuje bowiem zwiększyć swoją aktywność w obszarze cross-border.

Tyszkę w realizacji zadań będzie wspierał Bartłomiej Bernat, który z początkiem marca awansował w strukturze Ceneo.pl na stanowisko kierownika działu sprzedaży sekcji producenckiej. Wcześniej w serwisie zajmował się wsparciem i obsługą kluczowych klientów.

Radosław Tyszko w e-commerce jest aktywny od ponad 14 lat. Swoje pierwsze zawodowe kroki w branży stawiał m.in. w serwisie Ceneo.pl, gdzie pracował już jako E-commerce Director. Przez ostatnie 5 lat związany był z serwisem Picodi.com, gdzie pełnił funkcję General Managera. Jako dyrektor sprzedaży debiutował w firmie RTB House.

Jest absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Sprzedażą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Ceneo.pl skupia ponad 18000 sklepów i dostarcza użytkownikom narzędzia, ułatwiające porównywanie cen.