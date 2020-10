Centra convenience przyciągają dyskonty lokalizacjami i niższymi czynszami

Tzw. „value retailers”, do których zaliczają się popularne sieci dyskontrowe oferujące produkty w niższych cenach, zajmują już blisko co trzeci lokal w obiektach typu convenience. Przyciąga je lokalizacja i potencjał rynku, na którym działają.

- Marki z tej kategorii doceniają fakt, że centra convenience i retail parki działają na lokalnych, ale chłonnych rynkach. Zazwyczaj położone są w centrum życia społecznego np. osiedla czy dzielnicy – mówi Joanna Bieniek, Leasing Manager w Newbridge Poland.

Wiele centrów convenience leży poza głównymi ośrodkami handlowymi, co skutkuje mniejszą konkurencją ze strony specjalistycznych sklepów czy dużych galerii. - Centra convenience to miejsca codziennych zakupów i to nie tylko spożywczych. Klient więc wraca do nich nawet kilka razy w tygodniu. Szuka przy tym także okazji zakupowych, które zapewniają dyskonty – wyjaśnia Joanna Bieniek.

Przeczytaj także: Aldi otwiera dwa nowe sklepy

Dodatkowo w parkach handlowych czynsze są kilka lub nawet kilkanaście razy niższe niż w centrach handlowych.

- Dziś kartą przetargową w rozmowach z potencjalnymi najemcami, jest tzw. odporność na skutki pandemii. W centrach convenience ruch odradza się najszybciej, a co za tym idzie wzrasta dynamika przychodów najemców - mówi Joanna Bieniek.