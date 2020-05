Centra handlowe Atrium w okresie zamrożenia w Polsce straciły 5,3 mln euro

Grupa Atrium notowała dobre wyniki do momentu wybuchu pandemii Covid-19. Sytuację spółki w zakresie płynności i elastyczności finansowej charakteryzuje: stan gotówki na poziomie 330 mln euro i poziom dźwigni finansowej w wysokości 34,5 proc.

Łączny dochód netto z najmu zmniejszył się o 9,9 mln EUR. Jeśli jednak pominąć wpływ skutków Covid-19 w wysokości 5,3 mln EUR, będących wynikiem narzuconych przez polski rząd zwolnień z opłat czynszowych i eksploatacyjnych w okresie zamrożenia gospodarki (lockdown) oraz wpływ rotacji portfela w wysokości 4,8 mln EUR, wartość dochodu netto z najmu utrzymała się na stabilnym poziomie +0,4%.

Bez uwzględnienia wpływu Covid-19, dochód netto Grupy z najmu - według porównywalnych danych - wzrósł o 1,9%, przy czym wzrost ten wyniósł 3,1% w Polsce i 2,7% w Czechach, co świadczy o poprawie jakości portfela. Z wyłączeniem aktywów przeznaczonych do sprzedaży, według porównywalnych danych dochód Grupy z najmu wzrósł o 2,1%.

Zysk operacyjny EBITDA i skorygowany zysk spółki na akcję według danych EPRA spadł odpowiednio o 25% i 39% z powodu Covid-19 i stopniowej rotacji aktywów. Podstawowy zysk operacyjny EBIDTA oraz skorygowany zysk spółki na akcję - według danych EPRA - pozostały na stabilnym poziomie i wyniosły odpowiednio 41 mln EUR i 7,5 eurocentów.

4 maja w Polsce ograniczenia zostały złagodzone i wszystkie centra handlowe mogły zostać ponownie otwarte. Zniesiono ograniczenia dotyczące większości najemców, choć utrzymano w mocy restrykcje względem niektórych rodzajów działalności usługowej, takiej jak kina, kluby sportowe i gastronomia, których dalszego złagodzenia można spodziewać się pod koniec maja.

W Polsce otwarte jest 75% powierzchni GLA, przy czym przewiduje się, że ten udział będzie wzrastał w miarę uruchamiania działalności przez najemców.

- Covid-19 zmienił globalne perspektywy gospodarcze przynajmniej w odniesieniu do bieżącego roku, co nieuchronnie wpłynie na naszą działalność. Nie ulega wątpliwości, że krótkoterminowe skutki ograniczeń zrodzą wyzwania o charakterze handlowym i finansowym, które będziemy zmuszeni pokonywać w pozostałej części roku. Choć fakt, że rządy rozpoczęły rozluźnianie restrykcji, budzi optymizm, to w chwili obecnej nie jest możliwa pełna ocena skutków tego kryzysu - powiedział Liad Barzilai, dyrektor generalny Grupy.