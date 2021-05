Centra handlowe będą szukać nowych dróg dotarcia do klienta

Większego znaczenia nabierze specjalizacja obiektów handlowych, fot. Shutterstock

- Najważniejszy okaże się trend lokalności. Rozrywka nie będzie się ograniczać jedynie do kina i foodcourtu. Większego znaczenia nabierze profilowanie oferty, być może specjalizacja obiektów handlowych. Galerie otworzą się na pomijane wcześniej grupy docelowe - prognozuje Przemysław Dwojak, Head of Sales Effectiveness GfK.

E-commerce to dla centrów handlowych szansa na synergię czy zagrożenie?



Przemysław Dwojak, Senior Director, Head of Sales Effectiveness GfK: Był czas, w którym centra handlowe obawiały się, że e-commerce jest konkurencyjną alternatywną dla prowadzonego przez nie stacjonarnego handlu. Potem to zagrożenie zostało okiełznane. Zarządcy i właściciele galerii handlowych zrozumieli, że omnichannel, czyli sposób sieci handlowych na zarządzanie kanałami online i offline nie musi być zagrożeniem. Okazało się, że najemcy rozwijając sprzedaż internetową, nie wychodzili z galerii. Gdy już się te obawy zniwelowały, nadszedł covid i pytanie o to, czy e-commerce jest dla centrów handlowych zagrożeniem, znowu stało się aktualne.

Więcej na propertynews.pl