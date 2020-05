Centra handlowe chcą umorzenia podatku galeryjnego i powortu handlowych niedziel

Znów straszą ? Dość ! 2020-05-06 16:11:03

Mogą sobie chcieć ! Nic podobnego bo niczego to nie da ! Da tylko kasę dla nich i państwo straci na podatku a MY ani pracownicy nic z tego mieć nie będziemy. Niedziela ma zostać wolna. Ludzie mają rodziny a ci którzy muszą w niedzielę chodzić po galeriach to durnie, nie potrafiące zorganizować sobie czasu i żerują na nieszczęściu pracownika, który musi być w pracy zamiast z dziećmi !