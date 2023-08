Centra handlowe G City z loterią dla klientów. 10 tys. zł do wygrania

– Główne założenie wszystkich wydarzeń, akcji i projektów, które realizujemy w naszych obiektach, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, to z jednej strony wyjście naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, a z drugiej działanie na wynik centrum. Przeprowadzone przez nas badania pokazują, że nasi klienci oczekują wydarzeń o charakterze rozrywkowym, aby w ciekawy sposób spędzać czas, ale także liczą na wsparcie zakupów nagrodami i promocjami, szukając oszczędności w okresie wysokich wydatków jakim niezaprzeczalnie jest czas tzw. „powrotu do szkoły”. W naszych badaniach akcje promocyjne, loterie i pro sprzedaże, są wskazywane przez każdą grupę wiekową jako najbardziej interesujące. Jedną z najsilniejszych motywacji, która przyciąga konsumentów to szansa na zdobycie nagrody, a tych w tegorocznej loterii nie zabraknie – mówi Małgorzata Komarczuk, Group Head of Marketing, G City Europe i dodaje – Ponadto loteria to przede wszystkim wsparcie dla naszych najemców, poprzez zwiększenie ich obrotów i zachęcenie klientów do zakupów w naszych centrach. Dbamy też o to, aby nagrody pochodziły z naszych sklepów. Dodatkowe wygrane w postaci voucherów i kart prezentowych na produkty i usługi będą do zrealizowania w danym centrum.

Loteria promocyjna „Misja: Loteria! Operacja: Wygrana!” skierowana jest do klientów trzech centrów handlowych należących do G City Europe w Polsce (wcześniej Atrium European Real Estate). Uczestnicy, którzy chcą wziąć w niej udział powinni dokonać zakupu za minimum 50 złotych na maksymalnie 2 dowodach zakupu w jednym z wymienionych wyżej centrów, a następnie dokonać zgłoszenia. Każde zgłoszenie bierze udział w dwóch losowaniach: w jednym losowaniu nagród natychmiastowych i jednym losowaniu nagrody tygodniowej. Dla uczestników programu #maszokazje przewidziano losowanie nagrody dodatkowej. Pula nagród dla każdego z centrów biorących udział w loterii jest indywidualna, ale przez cały okres promocyjny, co tydzień ze zgłoszeń dokonanych w każdym z centrów zostanie wylosowana nagroda główna – kwota 10 000 złotych. Cały koncept, od layoutu poprzez scenografię, spoty reklamowe w radio, a skończywszy na nagrodach i strojach hostess, utrzymany jest w duchu kosmosu i technologii. Ma to zwrócić uwagę klientów i zwiększyć szansę na duże zainteresowanie udziałem w akcji.