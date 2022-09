Centra handlowe M1 redukują zużycie energii. Jak?

Przygotowany pakiet działań dodatkowych zobowiązywać będzie do oszczędności zarówno zarządców poszczególnych obiektów, jak również najemców i samych klientów M1.

Jak szacuje METRO PROPERTIES, wprowadzone rozwiązania w częściach wspólnych mają przynieść oszczędność energii rzędu ponad pół miliona KWh w skali roku, co stanowi 6,5 % zużycia prądu w obiektach popularnej sieci centrów handlowych w Polsce.

- Chcemy pokazać, że działaniami wcale niemającymi radykalnego wpływu na komfort funkcjonowania w pracy, w domu, czy właśnie podczas zakupów, możemy osiągać znaczące korzyści dla naszych finansów i środowiska. Dziewięć centrów handlowych M1 w Polsce przyłącza się właśnie do setek tysięcy obiektów komercyjnych i publicznych w Europie, które walczą z kryzysem energetycznym i wysokimi kosztami, a jednocześnie wychodzą naprzeciw ekologii – mówi Renata Kinde-Czyż, prezes zarządu METRO PROPERTIES, zarządcy centrów M1 w Polsce.

Jak centra M1 będą oszczędzać energię?

Przygotowany zestaw rozwiązań dotyczy zarówno przestrzeni wokół centrów, jak i samych wnętrz. METRO PROPERTIES planuje zmniejszenie intensywności oświetlenia parkingów samochodowych i wyłączenie tam dodatkowych lamp. Wyłączone zostaną także pylony reklamowe - po jednym w każdym centrum, a znacząco zredukowane zostanie oświetlenie dachów i fasad budynków. Wyłączone zostaną także iluminacje obrysowe oraz podświetlenie flag i arkad w każdej z dziewięciu lokalizacji. Zamontowane zostaną czujniki ruchu w magazynach, pomieszczeniach socjalnych, w klatkach schodowych i na schodach. Kontynuowana będzie również wymiana źródeł światła na oszczędne oświetlenie w technologii LED.

Najemcy zachęcani do oszczędzania

Najemcy każdego z obiektów będą brali udział w konkursach z nagrodami na największe oszczędności, tak by zachęcić ich do zmniejszenia oświetlenia w sklepach, zredukowania działania klimatyzacji, wyłączenia urządzeń elektrycznych w nocy i dbania o usunięcie z gniazdek wszystkich urządzeń

i ładowarek, które nie wymagają dalszego zasilania.

Dodatkowo we wszystkich centrach zostały przeprowadzone audyty energetyczne i opracowane procedury wraz ze szkoleniami personelu sklepowego na wypadek ograniczeń mocy, tak by mimo ewentualnych trudności najemcy mogli pracować w jak największym zakresie.

30-proc. oszczędność energii elektrycznej w centrach M1

METRO PROPERTIES od lat modernizuje swoje obiekty, wprowadzając rozwiązania mające istotny wpływ na zużycie mediów, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne.

- W ciągu minionych siedmiu lat aż o 27 procent zredukowaliśmy zużycie energii elektrycznej w całej sieci centrów M1, 30-procentowe oszczędności uzyskaliśmy w tym czasie również w częściach wspólnych. To średnio 174 000 KWh oszczędności rocznie w każdej z lokalizacji. We wszystkich obiektach wymienionych zostało 13,5 tysiąca silnie energochłonnych źródeł światła na oświetlenie LED – podsumowuje Renata Kinde-Czyż.

Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych urządzeń w toaletach dla pracowników i klientów, znacząco zmniejszono także zużycie wody. Restrykcyjna segregacja śmieci pozwoliła z kolei na zredukowanie kosztów wywozu śmieci. Zawierane z najemcami „zielone umowy najmu” zobowiązują partnerów biznesowych METRO PROPERTIES do ścisłego przestrzegania zasad chroniących środowisko naturalne.

Kampania informacyjna dla klientów M1

Wprowadzanym rozwiązaniom w ramach pakietu działań dodatkowych METRO PROPERTIES towarzyszyć będzie specjalna kampania informacyjna, skierowana również do klientów centrów M1. Jej celem jest pokazanie, jak w łatwy sposób możemy oszczędzać energię elektryczną i chronić środowisko we własnych domach, miejscu pracy i obiektach publicznych.

METRO PROPERTIES zarządza siecią dziewięciu centrów M1 w Polsce centralnej i południowej.