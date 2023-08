Centra handlowe miejscami spotkań

Temat ESG w nieruchomościach jest najczęściej kojarzony z rozwiązaniami mającymi na celu minimalizowanie oddziaływania budynków na środowisko. Tymczasem, równie ważnym obszarem działań związanych ze zrównoważonym rozwojem jest aspekt tzw. social responsibility i tego, jak budynki wpływają na swoich użytkowników i lokalne społeczności.

W tym obszarze jako pozytywny przykład dobrych praktyk prym mogą wieść centra handlowe. Ich lifestyle’owy charakter powinien motywować właścicieli i zarządców do przygotowania ciekawych atrakcji, akcji edukacyjnych, prozdrowotnych czy charytatywnych. Najlepszym momentem do takich działań jest bez wątpienia okres wiosny i lata, kiedy chętnie spędzamy czas poza domem i poszukujemy interesujących opcji spędzania wolnego czasu – mówi Paulina Bauer, Head of Asset Services Retail w Cushman & Wakefield.