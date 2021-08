Centra handlowe promują noszenie maseczek

Rada zaproponowała wszystkim właścicielom, wynajmującym, zarządzającym i najemcom podjęcie wspólnej akcji pod hasłem: BEZPIECZNA WITRYNA – BIERZ PRZYKŁAD Z MANEKINA.

Projekt ma na celu walkę z coraz powszechniejszym lekceważeniem przestrzegania zasad sanitarnych i istniejącego zagrożenia kolejną falą pandemii oraz wprowadzeniem obostrzeń. Minister Zdrowia poparł akcję, obejmując ją honorowym patronatem.

Projekt ma na celu promocję noszenia masek przez klientów w centrach handlowych i w przestrzeni publicznej oraz ponowne wzmocnienie informacji o zasadach sanitarnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19. Powodem podjęcia wspólnych działań jest wyraźne zmniejszenie liczby osób używających masek na terenach obiektów handlowych, w środkach transportu publicznego i innych publicznych miejscach. Przystępujące do kampanii centra mają ubrać swoje manekiny w maseczki ze znaczkami z hasłami akcji. PRCH zachęca również do noszenia ich przez pracowników centrów na swoich maseczkach i ubraniach, zamieszczania plakatów z hasłem akcji i innych materiałów w przestrzeni obiektów handlowych.

Centra handlowe nie chcą lockdownu

- Centra są bezpieczne, zachowują wszelkie możliwe środki ostrożności i nieustannie przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Jednak bez zastosowania się do nich ludzi w galeriach, nasza skuteczność jest ograniczona. Prosimy klientów, społeczeństwo o wspólne działanie, o jeszcze jeden wysiłek i solidarność. Zachęcamy do założenia maski każdą osobę wchodzącą do publicznej strefy. Zapraszamy do udziału całą branżę, solidarnie mówiąc jednym głosem, że nie chcemy dopuścić do rozwoju pandemii i kolejnego lockdownu - powiedział Jan Dębski, prezes PRCH.

Centra handlowe wcześniej odpowiedziały na apel PRCH o włączenie się do promocji szczepień i promocję organizowanie tymczasowych punktów szczepień w obiektach. Od czerwca powstało około 40 punktów w całej Polsce. Ponad 100 centrów promuje szczepienia w swoich obiektach.