Centra handlowe są na zakręcie. Co dalej?

Centra handlowe są na zakręcie. Co to będzie? - Dwa najbliższe lata zdecydują o kondycji tej branży. Przekonamy się, czy będzie inwestycyjnie atrakcyjna i jakich najemców utrzyma. Bez wątpienia zmiana nastąpi. To szalenie intensywny czas zarówno dla inwestorów, jak i operatorów nie tylko galerii handlowych, ale również pozostałych formatów retailowych - mówi Przemysław Krych, założyciel Cornerstone Partners.

Podobno najładniej zdały egzamin w pandemii retail parki. Czy to znaczy, że to są dobre aktywa inwestycyjne?

Rzeczywiście, słychać dobre opinie o centrach convenience, ale jakoś nie widać dużych transakcji, przynajmniej nie w naszym regionie. Na Zachodzie dynamika jest spora. Obserwowaliśmy ostatnio dużego operatora skandynawskiego - konkurencja była bardzo duża. U nas jeszcze nikt specjalnie nie udowodnił, że takie transakcje są opłacalne. Nie ma też odpowiednio dużych portfeli.

W którą stronę pójdzie transformacja galerii handlowych? Czy zostaną zdziesiątkowane i przerobione na magazyny?

Wszystko jest możliwe. Sadzę, że najsilniejsze obiekty przetrwają, ale zapewne w nieco innym formacie. Zgaduję, że czołowym kierunkiem zmian będzie food & entertainment. Oczywiście o ich powodzeniu zdecydują klienci. Mniejsze formaty rzeczywiście czekają zmiany funkcji. Będziemy zapewne świadkami różnych przeróbek. Wiem, że w jednym z pięciu głównych miast w Polsce trwają prace nad projektem przekształcenia galerii handlowej na biura. Są też pomysły wyburzania centrów handlowych i budowania na odzyskanym gruncie nowych obiektów. Pojawiają się również koncepcje remodelingu galerii handlowej poprzez wzbogacenie jej nadbudową z mieszkaniami, zarówno na własność, jak i na wynajem.

