Centra zarządzane przez Multi Poland z certyfikatem bezpieczeństwa

Sześć centrów handlowych zarządzanych przez Multi Poland otrzymało certyfikaty zgodności z wymaganiami prawnymi i wytycznymi władz sanitarnych – SafeGuard.

Etykieta „SafeGuard” oznacza, że oznakowane nią obiekty spełniają najważniejsze wymogi sanitarne związane z walką z COVID-19 i są gotowe na otwarcie po obecnym częściowym lockdownie. Jednostką audytującą jest firma Bureau Veritas – światowy lider certyfikacji. Multi Corporation, wraz ze swoim polskim oddziałem Multi Poland, zarządza ok. 100 centrami handlowymi w Europie i Turcji, w tym sześcioma w Polsce.

Galerie zarządzane przez Multi Corporation w Polsce, które otrzymały certyfikat bezpieczeństwa sanitarnego, to: Forum Gdańsk, Magnolia Park we Wrocławiu, 3 Stawy w Katowicach, Galeria Pestka w Poznaniu, Sarni Stok w Bielsku-Białej i Ferio Konin. Na wejściach do tych centrów pojawiły się już specjalne plakietki „SafeGuard” zaświadczające, że oznakowane nimi miejsca spełniają najwyższe standardy higieniczne, w tym, iż wybrane powierzchnie zostały przebadane pod kątem śladów koronawirusa z wynikiem negatywnym.

– Bezpieczeństwo w centrum handlowym ma dziś fundamentalne znaczenie dla decyzji klienta o wizycie w nim. Tego nauczył nas pierwszy wiosenny lockdown – mówi Magdalena Gibney, dyrektor ds. operacyjnych Multi Poland, polskiego oddziału Multi Corporation. – Dlatego naszym priorytetem jest zapewnienie klientom najwyższych standardów sanitarnych. Jest to tym bardziej istotne, że powrót do pełnego zakresu funkcjonowania centrów handlowych nastąpi pod koniec listopada, czyli w najgorętszym okresie handlowym w roku. Chcemy, by dzięki temu, że nasze centra są bezpieczne, nasi klienci wrócili na zakupy nawet szybciej niż wiosną.

Przeprowadzona kompleksowa ocena zgodności z wymaganiami sanitarnymi i prawnymi składała się z: przeglądu listy wymagań, wytycznych i dobrych praktyk sporządzonych przez Bureau Veritas, oceny procedur postępowania oraz poziomu ich wdrożenia przez Multi jako zarządzającego, niezależnego audytu (ocena w centrum handlowym, w formie inspekcji przeprowadzonych jeszcze przed obecnym częściowym zamknięciem), a także testów laboratoryjnych pod kątem obecności śladów koronawirusa.

– W centrach handlowych zarządzanych przez Multi nasi wykwalifikowani audytorzy przeprowadzili szczegółową ocenę procedur i praktyk higienicznych zgodnie z wymaganiami SafeGuard – tłumaczy Joanna Waberska, audytor i ekspert Bureau Veritas Polska. – Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że istnieją dwie główne drogi przenoszenia się wirusa COVID-19: oddechowa i kontaktowa. Warto zwrócić uwagę, że, gdy osoba zakażona kaszle lub kicha, generowane są kropelki oddechowe, które mogą osiadać na powierzchniach, takich jak: klamki, poręcze i inne powierzchnie dotykowe, urządzenia wspólnego użytku, toalety, windy, recepcje. W związku z tym, dla dodatkowego potwierdzenia skuteczności stosowanych procedur higienicznych, pobieraliśmy wymazy z tych powierzchni i przetestowaliśmy je metodą genetyczną RT-PCR w specjalistycznym laboratorium. Przeprowadzone przez nas badanie pozwala sprawdzić, czy na tych powierzchniach występują ślady wirusa SARS-CoV-2. Wyniki badań były negatywne, co potwierdza rygorystyczne przestrzeganie procedur w centrach Multi w Polsce i skutkuje zmniejszeniem ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji drogą kontaktową.

Gdy tylko pojawiły się pierwsze doniesienia o COVID-19, w Multi Corporation powstał specjalny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który szczegółowo monitorował sytuację i na bieżąco dokonywał jej oceny. Dzięki temu, że Multi zarządza galeriami w całej Europie, mogło analizować różne sposoby reagowania na te nadzwyczajne wyzwania i oczekiwania klientów, a także wewnętrznie wymieniać się doświadczeniami z różnych rynków. – Po otwarciu na przełomie maja i czerwca zauważyliśmy, że klienci chętnie wracają do naszych centrów handlowych – mówi Magdalena Gibney. – Jednak zwracają oni teraz znacznie większą uwagę na czystość i bezpieczeństwo obiektu czy dbałość o takie szczegóły, jak punkty dezynfekcji dłoni, dezynfekcja powierzchni na pasażach, w toaletach i miejscach ogólnodostępnych.