Centrala E.Leclerc w Polsce ze spadkiem zysku. Sieć chce inwestować w systemy IT

Przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-grudzień 2020 r. wyniosły 13 628 199,05 zł, a koszty działalności operacyjnej 20 821 726,63 zł.

Zgodnie z aktem założycielskim spółki podstawowym statutowym przedmiotem działalności firmy jest działalność usługowa i szkoleniowa oraz doradztwo w ramach prowadzenia sklepów wielobranżowych.

Funkcję prezesa zarządu pełni Żaneta Lange. Uchwałą NZW z 10 grudnia 2020 r. na członka zarządu powołano Francisa Gemarin i od tego dnia zarząd

funkcjonował w składzie dwuosobowym.

Korespondencja z jednym z niezależnych organów regulacyjnych

W okresie od dnia 24 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku spółka była

zobowiązana do prowadzenia korespondencji z jednym z niezależnych

organów regulacyjnych skutkiem czego znaczna część pracowników

zaangażowana była do wykonania tego zadania, co z uwagi na ograniczone

zasoby osobowe nie pozostawało bez wpływu na prawidłowe funkcjonowanie

spółki.



Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego 2020 wyniósł 66 osób.

Przewidywany rozwój

W roku obrotowym 2021 firma chce dalej rozwijać systemy informatyczne, w szczególności szeroko rozumiane systemy organizacji sprzedaży na potrzeby supermarketów E.Leclerc .

Spółka w 2020 roku i w 2021 roku realizowała projekt informatyczny, którego

realizacja rozpoczęła sie w 2018 roku , mający na celu stworzenie nowoczesnego oprogramowania do kompleksowego zarządzania siecią

E.Leclerc. Planowany jest również wzrost liczby osób zatrudnionych.

E.Leclerc działa na polskim rynku od 1995, gdy otwarto pierwszy sklep pod szyldem marki, na warszawskim Ursynowie.