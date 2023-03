Centrum handlowe stworzyło markę własną. Promuje ją Dawid Ogrodnik

Oferta sklepów, nowy komfort przestrzeni, łatwy dojazd, duży wybór towarów czy oferowane promocje to nie najważniejsze atuty Bonarki, lecz jedynie komponenty składające się na jej firmowy produkt, czyli emocje i doświadczenia związane z zakupami oraz wizytą w centrum.





- Zakupy to emocje. Tak naprawdę nie kupujemy ubrań, butów, książek czy zabawek, lecz emocje im towarzyszące oraz wpływ, jaki mają na nas i nasze otoczenie. „W tym będę wyglądać świetnie”, „to coś, co zwróci uwagę”, „to wywoła uśmiech na jej twarzy”, „dzięki temu poczuję się pewniej” – takie myśli i emocje często towarzyszą naszym zakupowym wyborom. Wizyta w centrum handlowym to dopiero początek wrażeń i radości, jakie sprawiamy sobie i innym. O tych wrażeniach i doświadczeniach chcemy opowiedzieć w naszej nowej, długofalowej kampanii – mówi Katarzyna Kasprzak, Marketing Manager CH Bonarka. Chcemy pokazać, że emocje to firmowe produkty Bonarki. Osią nowego pozycjonowania, komunikacji we wszystkich kanałach, w tym reklamy będzie Bonarka, właśnie jako Fabryka emocji, a nie centrum handlowe – dodaje Kasprzak.

Dawid Ogrodnik twarzą nowej kampanii Bonarki

Twarzą nowej kampanii Bonarki został Dawid Ogrodnik – wielokrotnie nagradzany i utalentowany polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, absolwent krakowskiej PWST, który w kolejnych odsłonach wcieli się w bohaterów, o różnych stylach i osobowościach. Elementem zapowiadającym jej start była dwutygodniowa akcja polegająca na przejęciu przez Dawida „hakera” Ogrodnika profilu Bonarki w mediach społecznościowych i zabawa z fanami, wkręcenie ich w przejęcie profilu i dywagacje kim jest tajemniczy Dawid. Wszyscy mówili o hakerze Dawidzie, który przejął media społecznościowe Bonarki. Akcja była szeroko komentowana przez najemców centrum, media i inne centra handlowe w Krakowie. W pierwszy tygodniu akcji Bonarka odnotowała blisko 500% wzrostu zasięgu. Do tej pory wpis zdobył ponad 2 tysiące reakcji i kilkaset komentarzy.

- W naszym nowym pozycjonowaniu sięgnęliśmy po emocje i unikalne doświadczenia zakupowe, które leżą w DNA Bonarki oraz są swego rodzaju esencją wszystkich cech naszej marki. Dawid Ogrodnik ze swoją artystyczną wrażliwością, różnorodnością emocji, wcieleń i nieoczywistą, bogatą osobowością staje się doskonałym ucieleśnieniem wizerunku naszego centrum – mówi Dominik Piwek, Head of Marketing i PR NEPI Rockcastle.

FIU! FIU! MUSLI - seria produktów marki własnej

Pierwsza, wiosenna odsłona kampanii bazuje na potrzebie zmiany, którą mamy po długim, zimowym okresie. A nic tak nie pobudza do życia, jak „świeży look i trochę szpanu na dzień dobry”. Bonarka będzie pierwszym centrum handlowym, który stworzyła swój firmowy produkt – unikalny i limitowany, zapewniający pozytywne wrażenia. Jest nim „Wielomodowa mieszanka outfitów i casualowych dodatków gwarantująca apetyczny look i zazdrosne spojrzenia na ulicy” – zawarta w pudełku musli FIU FIU musli to mieć made in Bonarka.

- Nowa kreacja jest twistem brandingowym. W pomyśle na pozycjonowanie marki, w sposobie budowania jej narracji oraz stylu prezentacji. To wariacja na temat klasycznej reklamy produktowej lat 60-tych i 70-tych. Pełna dosłowności i sugestywności w obrazie oraz umowności i przewrotności w języku. Jest tutaj wszystko co potrzeba. Producent i jego „emocjonalny” produkt. Odpowiednio nazwany, konfekcjonowany i sygnowany wizerunkiem Brand Hero. – mówi pomysłodawca strategii Łukasz Mikoda z Firmy Reklamowej Kuc. Chcieliśmy odejść od uniwersalnej lifestylowej poetyki reklam galerii handlowych na rzecz prostego, acz dwuznacznego przekazu, w którym reklamowane produkty są metaforą emocjonalnych benefitów marki.

Limitowaną serię produktów made in Bonarka można zdobyć w akcjach samplingowych prowadzonych

w kinie, podczas happeningu w centrum handlowym, konkursach w mediach społecznościowych oraz w aplikacji Bonarki „SPOT”. Całą kampanię można śledzić na stronie madeinbonarka.pl.

Nowatorska koncepcja kampanii

Nowatorskie kreacje towarzyszące kampanii zostaną wykorzystane w kanałach digital, social media, w tradycyjnych mediach oraz na wewnętrznych nośnikach Bonarki. Koncept kreatywny przygotowała Firma Reklamowa KUC, komunikację digital poprowadzi agencja Ad Prime, działania w social media Well Done Marketing.