Ceny luksusowych nieruchomości spadają po raz pierwszy od 14 lat

Według Prime Global Cities Index, w pierwszym kwartale 2023 r. odnotowaliśmy spadek cen nieruchomości luksusowych, po raz pierwszy od 2009 roku, czyli od czasów kryzysu finansowego.

46 światowych metropolii

Indeks śledzący ceny w 46 światowych metropoliach na koniec marca 2023 roku zanotował spadek o 0,4% w ujęciu r/r. Oznacza to gwałtowną zmianę w stosunku do IV kwartału 2021 roku, kiedy to rynek notował rekordowy wzrost cen wynoszący 10,1%.

Spadek ceny widoczny jest na 16 z 46 śledzonych rynków. Należy zauważyć, że dwie trzecie miast nadal odnotowuje wzrost cen, ale wysoki procent spadków cen w części miast spowodował, że ​​ogólny indeks był ujemny.

Kto na szczycie tabeli?

Na szczycie tabeli, z 44% rocznym wzrostem cen znalazł się Dubaj. Drugie miejsce zajęło Miami (11%). Oba miasta jako jedyne zanotowały dwucyfrowy wzrost cen.

Zurych (9,4%), Berlin (5,7%) i Singapur (5,5%) uzupełniają pierwszą piątkę rynków – wskazując jednocześnie na odporność na zmiany ekonomiczne najbogatszych. Berlin natomiast stał się kierunkiem inwestycyjnym.

Strukturalne zmiany na rynku

Wzrost cen w Dubaju o 149% w okresie pandemii (od marca 2020 roku do teraz) świadczy o strukturalnych zmianach jakie przechodzi ten rynek.

Nowa Zelandia dominuje w zestawieniu pod kątem spadków cen. W Wellington spadły one o 27%,w Auckland o 17%, a w Christchurch o 15,3%.

Knight Frank LLP z siedzibą w Londynie jest niezależnym globalnym doradcą w zakresie nieruchomości. Zatrudnia ponad 19 tys. pracowników w ponad 500 biurach zlokalizowanych w 60 krajach. Knight Frank doradza klientom, od indywidualnych właścicieli i nabywców, po największych deweloperów, inwestorów i najemców korporacyjnych.