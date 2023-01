Ceny mleka na rynku spadają. Czy detaliści obniżą ceny nabiału w sklepach?

Ceny mleka w skupach znacząco spadają. Nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Rynek mleczarski w Europie jest silnie ze sobą powiązany. Nie dziwi więc fakt, że ceny surowca są konsekwentne we wszystkich krajach. Za naszą zachodnią granicą klienci sklepów detalicznych już odczuli zmiany. Pierwszy raz od wybuchu silnej inflacji w Europie, konsumenci mogą ucieszyć się obniżką cen nabiału. Czy również polski rynek doczeka się obniżek nabiału konfekcjonowanego? Trudno to przewidzieć. Oczekiwałoby się od producentów obniżenia cen produktów końcowych, które tak silnie do tej pory były uzależnione od cen surowca. W efekcie również detaliści powinni proporcjonalnie obniżyć ceny, na czym skorzystaliby klienci końcowi.

- Ceny mleka w polskich skupach znacząco spadają. Obniżki sięgają na ten moment nawet 0,50 zł na litrze w stosunku do ceny z listopada 2022. Wynika to ze spadku zamówień na produkty mleczarskie, brakiem popytu na proszki mleczne (WPC 80, odtłuszczonego mleka w proszku, proszków serwatkowych). Konsekwencją tego jest spadek cen wszystkich płynów przerzutowych, takich jak mleko pełne mleko odtłuszczone i śmietany przerzutowej. Nie jest to dobra informacja dla dostawców surowca i producentów mleka, komentuje mgr inż. agroekonomi Agnieszka Jędrys-Pazik, ekspertka w dziedzinie mleczarstwa, właścicielka firmy Agroaga.