Ceny niektórych produktów w sklepach wzrosną o 20 proc. Czy kupujemy na zapas?

Polacy najbardziej obawiają się inflacji. Wiemy, że w tym roku zdrożeje praktycznie wszystko. Producenci sami przyznają, że lada chwila ceny ich produktów pójdą mocno do góry. Czy to skłania polskich konsumentów do zakupów na zapas?