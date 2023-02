Ceny papryki przerażają. Podrożała o 150 proc. rdr.

Obecnie papryka kosztuje w hurcie 20 zł, w detalu od 20 do 32 a nawet 35 zł w zależności od sklepu. Tymczasem jeszcze rok temu, w lutym za paprykę płaciliśmy od 7,5 do 13,5 złm co oznacza, że podrożała o 150 proc. Co się wydarzyło?