Ceny ropy w górę a w Polsce ceny paliw w dół. Co się dzieje?

Urszula Cieślak i Rafał Zywert z firmy Reflex donoszą, że ostatni tydzień zakończyliśmy z cenami benzyny i oleju napędowego na średnim poziomie niższym niż tydzień wcześniej średnio o 8 – 9 gr/l i wyższymi cenami autogazu średnio o 6 gr/l. Jeśli chodzi o ceny autogazu to są to pierwsze od lutego podwyżki cen.

Ceny paliw spadają

- Realizowana przez producentów paliw w kraju polityka cenowa kolejny tydzień niweluje skutki wzrostu cen ropy i paliw gotowych na rynku europejskim oraz słabnącego złotego. Poprzez sukcesywny spadek cen produktu krajowego w hurcie jest dalej miejsce na obniżki cen paliw na stacjach w kolejnym tygodniu, rzędu kilku – kilkunastu groszy na litrze - pisze Reflex.

W odniesieniu do ostatniej konferencji prezesa NBP i zapowiedzi, że inflacja we wrześniu ma spaść do poziomu nieco powyżej 8,5 proc., naturalna wydaje się presja na niskie ceny paliw.

W piątek ceny ropy Brent były na poziomie powyżej 90 USD/bbl. Zdecydowanie motorem wzrostu cen jest decyzja Rosji i Arabii Saudyjskiej o przedłużeniu dobrowolnych cięć produkcji i eksportu.

Cena paliwa w Europie