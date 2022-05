Ceny truskawek 2022: Po ile owoce na targowiskach?

Wczoraj, w internecie pojawiły się zdjęcia pierwszych w tym roku czereśni na targowiskach. Cena szokuje nadal - 260 zł za kilogram! Są to oczywiście owoce z zagranicy, nie krajowe.

My dzisiaj postanowiliśmy sprawdzić ceny truskawek na popularnym warszawskim targowisku pod Halą Mirowską. Owoce był sprzedawane w cenie od 12 do 15,90 zł. W większości były to owoce importowane z Grecji.

Czereśni na targowisku nie znaleźliśmy - sprzedawcy mówią, że na nie za wcześnie.

A jak kształtują się ceny truskawek na rynkach hurtowych? Na podwarszawskich Broniszach za kilogram polskich owoców trzeba zapłacić od 18 do 25 zł/kg. Owoce pochodzące z importu kosztują 11-13 zł/kg.

Ceny truskawek na warszawskim bazarze





fot. dlahandlu.pl

fot. dlahandlu.pl

fot. dlahandlu.pl

fot. dlahandlu.pl

fot. dlahandlu.pl