Ceny zniczy w górę. Parafiny są bardzo drogie

Po rocznej przerwie rynek świecarski wraca na normalne tory.

Podstawowy produkt do produkcji znacznie zdrożał.

Od początku tego roku do pierwszej dekady października cena parafiny świecowej wzrosła z 900 euro za tonę do ponad 1700 euro.

Co takiego się stało?

- To przede wszystkim następstwo gwałtownych i znaczących podwyżek cen surowców do produkcji oraz kosztów energii. W przeciwieństwie do minionych lat, nie ma co marzyć o szczególnych promocjach i znaczących obniżkach cen - podkreśla Jacek Matracki, były dyrektor handlowy Polwaksu, ekspert rynku olejów i parafin.

Najpopularniejszymi produktami do wytwarzania świec i zniczy są parafiny niskozaolejone 56/20, 56/25 oraz parafiny niskozaolejone hydrorafinowane. Ich głównym dostawcą na rynek jest Grupa Lotos i Orlen Południe, które lokują na rynku krajowym ok. 80 tys. surowych parafin. Kolejne od 70 do 100 tys. ton pochodzi z importu, głównie z Rosji i Chin. Do tego dochodzi, choć znacznie mniejszy, import z krajów arabskich, Afryki i Europy Zachodniej.

Ale parafiny to nie wszystko. Pozostają jeszcze produkty do nadawania powierzchni świecy odpowiednio gładkiej i jednolitej faktury, woski do knotów, wosk do wytwarzania ozdobnych aplikacji oraz wosk do przyklejania ornamentów i ozdób do świecy.

Według szacunkowych danych w polskiej branży świecarsko-zniczarskiej może pracować nawet kilkanaście tysięcy osób, które dostarczają na rynek produkty warte ponad miliard złotych.

Kluczowy czas dla sprzedawców

Ile zapłacimy za wyroby, to będzie wiadome dopiero w dniu zakupu. Należy pamiętać, że przed nami dwa z trzech najważniejszych okresów sprzedażowych świec i zniczy, czyli Święto Zmarłych i święta Bożego Narodzenia. Tylko w okolicach 1 listopada w Polsce sprzedaje się od 30 do 45 proc. całej rocznej produkcji świec, zniczy i wkładów.

Branża w tym roku wraca do normalnego trybu. W ubiegłym roku cmentarze z powodu koronawirusa były zamknięte. Czy to oznacza wzrost sprzedaży? Raczej tak, choć trudno mówić o ile. Być może rynek zostanie tylko odbudowany.

