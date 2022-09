Certyfikat Dobry Produkt 2022. Zgłoszenia tylko do końca tygodnia!

Do 16 września 2022 r. czekamy na najciekawsze i najlepsze produkty spożywcze, które wyróżniają się jakością, innowacyjnością, ale także tradycyjną oraz regionalną recepturą i są przeznaczone na rynek detaliczny oraz HoReCa. Zgłoś to, co na polskim rynku jest unikatowe, tworzone z pasją przez ludzi stawiających na doskonałość smaku i dbających o kulinarne gusta. Przyjmujemy zgłoszenia online do konkursu – wystarczy wypełnić formularz.