Certyfikat Dobry Produkt i Food&Retail Star - ostatni dzień na zgłoszenia!

Plebiscyty Dobry Produkt i Food&Retail Star

Forum Rynku Spożywczego i Handlu co roku stwarza okazję do spotkania w jednym miejscu przedstawicieli organizacji branżowych, największych firm sektora spożywczego, producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym. W ramach Forum organizowane są dwa konkursy, Certyfikat Dobry Produkt i Food&Retail Star. Produkt bądź usługę można zgłaszać tylko do 5 października!

Już po raz jedenasty zapraszamy producentów, przetwórców i dystrybutorów żywności, także dla branży HoReCa, do udziału w plebiscycie Dobry Produkt 2020.

Przyznając Certyfikaty Dobry Produkt Jury nagradza i tym samym wskazuje najciekawsze produkty spożywcze, wyróżniające się jakością, innowacyjnością, ale także tradycyjną i regionalną recepturą, które są przeznaczone na rynek detaliczny i HoReCa.

Zgłoś się w jednej z pięciu kategorii:

• Produkt wysokiej jakości - kategoria, w której eksperci oceniają zgodność produktu z dobrymi normami jakości handlowej i pełną przejrzystość w informowaniu konsumenta o składzie i jego wartości odżywczej.



• Innowacyjny produkt - ocenie podlega nowatorski charakter rozwiązań dotyczący procesu produkcji, zastosowanych składników albo dobroczynnego wpływu na organizm ludzki.



• Produkt tradycyjny i regionalny - kategoria, która daje szansę pokazania się produktom niszowym, ale o tradycyjnym i wyrazistym charakterze. Obejmuje produkty, które dzięki wprowadzeniu do szerszej produkcji, przy zachowaniu wysokiej jakości są dostępne dla większej liczby polskich konsumentów.



• Produkt nowy – kategoria obejmująca nowości rynkowe.



• Produkt HorecaTrends – kategoria produktów odpowiadających aktualnym trendom kulinarnym i skierowana do obiorców HoReCa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są tylko do 5 października 2020 r.