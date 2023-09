CH Forum i Miuosh grają razem dla gliwickiej onkologii

Z danych Krajowego Rejestru Nowotworowego wynika, że w Polsce każdego roku nowotwory wykrywa się u ok. 170 tys. osób, a ok. 100 tys. umiera z ich powodów. Centrum handlowe Forum w Gliwicach po raz drugi dokłada swoją cegiełkę do programu profilaktyki zdrowotnej, udostępniając tym razem scenę w ramach akcji „Badam, Badam”.

Cykl wydarzeń związanych z profilaktyką nowotworową będzie miał kilka odsłon. W sobotę 16 września na scenie Forum wystąpią wysokiej klasy lekarze-specjaliści z gliwickiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, którzy podzielą się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych, a konkretnie raka piersi, gruczołu krokowego oraz czerniaka.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach należy do wiodących w Polsce i uznanych zagranicą specjalistycznych ośrodków kliniczno-naukowych. Specjalizuje się w leczeniu chorych onkologicznie osób dorosłych. Dysponuje nowoczesną aparaturą oraz najwyższej klasy zespołem medycznym i badawczym. W gliwickim Instytucie zatrudnionych jest ok. 1800 osób, w tym 110 naukowców, 30 profesorów, 160 lekarzy i 380 pielęgniarek. Rocznie udzielanych jest tu ok. 200 tys. porad i zabiegów ambulatoryjnych oraz hospitalizowanych jest ok. 35 tys. pacjentów.

Będzie to także okazja do indywidualnych konsultacji, porad medycznych oraz samodzielnych pomiarów m.in.:

nauka samobadania piersi na fantomie,

porady dotyczące programów profilaktycznych w kierunku wykrywania nowotworów,

wyliczanie wskaźnika BMI,

pomiar ciśnienia tętniczego,

pomiar poziomu glukozy we krwi,

rozdawanie ulotek dotyczących profilaktyki, diagnostyki oraz propagowania NIO-PIB.

Akcji towarzyszyć będą warsztaty taneczne, zorganizowane przez gliwicką szkołę tańca Let’s Dance Studio, które odbędą się w Centrum w najbliższą sobotę 9 września od godz. 13:00 do 17:00, a także warsztaty plastyczne dla najmłodszych, które będą miały miejsce równolegle z wykładami zaproszonych lekarzy.

Zwieńczeniem całej akcji będzie koncert „Badam, Badam. Live for Life”, w trakcie którego na scenie gliwickiego Forum w niedzielę 24 września zobaczymy popularnego śląskiego rapera – Miuosha, mającego na swoim koncie współpracę z takimi artystami jak Katarzyna Nosowska, Kwiat Jabłoni, Smolik czy ostatnio Zespół Śląsk (w niezwykłym i cieszącym się ogromnym zainteresowaniem projekcie muzycznym „Pieśni współczesne”). Koncert Miuosha i towarzyszących mu artystów będą mogli zobaczyć wyłącznie klienci FORUM, którzy w dniach 4-23 września dokonają zakupów w Centrum na kwotę minimum 250 zł (na maksymalnie 2 paragonach) oraz wpłacą 20 zł w formie symbolicznej „cegiełki”, którą należy wrzucić do specjalnej skarbonki, znajdującej się punkcie informacyjnym na terenie Forum. Dochód ze skarbonki oraz częściowo z koncertu zostanie przeznaczony na potrzeby Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej w Gliwicach. Warto zadbać o swoją limitowaną wejściówkę już teraz, gdyż organizatorzy przewidują, że rozejdą się one w błyskawicznym tempie.

– „Badam, Badam” to przykład naszego zaangażowania w sprawy istotne nie tylko z punktu widzenia mieszkańców Gliwic, ale wszystkich osób, które zdają sobie sprawę ze znaczenia właściwej profilaktyki chorób przewlekłych, szczególnie schorzeń onkologicznych. Dziękuję za zaangażowanie ekspertom z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego (oddział w Gliwicach) oraz Miuoshowi, który zgodził się zagrać na naszej scenie w tak szczytnym celu – mówi Alicja Suchańska-Królica, menadżer ds. administracji i marketingu w CH Forum.

Akcji profilaktyki zdrowotnej towarzyszy szereg działań reklamowo promocyjnych w mediach społecznościowych, lokalnych i branżowych oraz na terenie miasta Gliwice.

Centrum handlowo-rozrywkowe Forum

Centrum handlowo-rozrywkowe Forum ma powierzchnię handlową 43.000 mkw. Położone jest w centrum Gliwic. W 2017 roku obiekt przeszedł gruntowną modernizację części wspólnych i pasażu, pojawiły się także nowe ciągi komunikacyjne i rozwiązania funkcjonalne.

Wśród około 120 najemców są renomowane marki modowe i z sektora „zdrowie i uroda”, w tym m.in.: C&A, Deichmann, Douglas, Half Price (Grupa CCC), H&M, KappAhl, New Yorker, Reserved, Rossmann, Sephora, SuperPharm.

Inne branże także reprezentowane są przez wiodące marki: RTV Euro AGD, Pepco, Empik, Martes Sport, Smyk, TEDi, DUKA, Home&You. Część rozrywkowa CH FORUM to m.in. 13-ekranowe kino Cinema City – jedyny multipleks w Gliwicach, klub fitness Interfit Club, a także Bajkowy Labirynt – Centrum Rozrywki.

W strefie restauracyjnej o oryginalnej archi­tekturze i stylistyce, najemcy oferują dania różnych kuchni i stylów. Strefa jest przyjazna pupilom i ma wydzielone miejsce dla posiadaczy zwierząt. W centrum pod nazwą Biblioforum działa - jedna z nielicznych w Polsce - filia miejskiej biblioteki publicznej.

Właścicielem CH Forum w Gliwicach jest DEKA Immobilien GmbH; zarządcą: MVGM, jedna z czołowych w Europie firm w obszarze zarządzania nieruchomościami.