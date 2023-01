Chcemy jesć mniej mięsa. Pyszne.pl przygotowało challange

Jak wynika z danych z badań Insight Lab dla Pyszne.pl zdecydowana większość Polaków, bo aż 77%, zamierza w 2023 roku spróbować zmodyfikować swoje przyzwyczajenia.

Najbardziej zdeterminowani na zmiany są najmłodsi respondenci – w grupie 18-24 lata podjęcie wyzwań w nowym roku deklaruje aż 81% badanych.

Ci, którzy w nowym roku planują lepiej i zdrowiej jeść, najczęściej zamierzają ograniczyć w swoich dietach mięso (42%), a 7% respondentów chce z niego całkowicie zrezygnować.

Co Polacy chcą zmienić w swoim życiu?

Przede wszystkim chcą być bardziej aktywni fizycznie (61% badanych), zdrowiej się odżywiać (43%), więcej oszczędzać (41%), systematycznie się badać (33%), a także rzucić palenie czy lepiej się wysypiać (33%). Do przeformatowania złych nawyków i wytrwania w noworocznych postanowieniach, motywują nas przede wszystkim lepsze samopoczucie (59%) oraz poczucie bycia zdrowym (38%). Ci, którzy w nowym roku planują lepiej i zdrowiej jeść, najczęściej zamierzają ograniczyć w swoich dietach mięso (42%), a 7% respondentów chce z niego całkowicie zrezygnować.

Nowy Rok, Nowy bardziej wege Ty

Od kilku lat na świecie coraz popularniejsza staje się styczniowa akcja Veganuary, której nazwa powstała z połączenia słów vegan i January (ang. „styczeń”). Promuje ona przechodzenie na dietę roślinną, właśnie w ramach noworocznego postanowienia. Do akcji, trzeci rok z rzędu, przyłączyło się Pyszne.pl.



- Chcemy wspierać i promować inicjatywy, które mają pozytywny wpływ na naszą planetę i nas samych. Naszą rolę widzimy przede wszystkim w zapewnianiu klientom szerokiego wyboru i budowaniu świadomości zalet diety roślinnej - współpracujemy z 13 tysiącami restauracji w całej Polsce - nasi klienci mogą liczyć na specjalne rabaty na dania bezmięsne oraz merytoryczne komentarze, które mogą pomóc wytrwać w styczniowym wyzwaniu - mówi Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl.

Zmiana nawyków wyzwaniem

Zmiana nawyków żywieniowych niekiedy może okazać się wyzwaniem.. Jak pokazują badania Insight Lab, pierwsze trudności związane z przejściem na dietę roślinną, pojawiają się najczęściej po dwóch pierwszych tygodniach. Najwięcej osób, bo aż 41%. najzwyczajniej w świeci tęskni wtedy za smakiem kotleta, a niewiele mniej, przyznaje: to trudniejsze, niż myślałem (36%) oraz obawia się, że nie da rady (35%).

Rafał Rutkowski wege trenerem

Aby ułatwić podjęcie „bezmięsnej” próby wszystkim chętnym, na potrzeby tegorocznej kampanii Pyszne.pl przygotowało serię publikacji o tym, jak żyć bez mięsa czy produktów odzwierzęcych, jakie przyniesie to profity i jak się do tego przygotować, a także stworzyło postać niekonwencjonalnego Wege Trenera, w którą wcielił się Rafał Rutkowski. Popularny komik i stand-uper w humorystyczny sposób będzie przez cały miesiąc motywował do wzięcia udziału w bezmięsnym challenge’u i pokazywał jak wytrwać w chwilach kryzysu. Filmy publikowane będą przez cały styczeń na Instagramie oraz TikToku aktora oraz na stronie www.wegetrener.pl.