CHEP Polska: Wspieramy optymalizację firm w kilku obszarach

fot. Izabella Maczkowska-Ciborowska, dyrektor generalna CHEP na Polskę i kraje bałtyckie

Współpraca z CHEP wspiera optymalizację firm w kilku obszarach. Po pierwsze, usprawniamy procesy, po drugie pomagamy redukować koszty, po trzecie – zmniejszamy wpływ działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne – z Izabellą Maczkowską-Ciborowską, dyrektor generalną CHEP na Polskę i kraje bałtyckie rozmawia Olimpia Wolf.

Olimpia Wolf: Wyzwaniem obecnych czasów jest przejście od gospodarki linearnej do cyrkularnej. W jaki sposób rozwiązania CHEP wpisują się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym?

Izabella Maczkowska-Ciborowska: Gospodarka o obiegu zamkniętym oznacza odstąpienie od linearnego modelu opartego na zasadzie „weź-wykorzystaj-wyrzuć”, na rzecz rozwiązań opartych na współdzieleniu, recyklingu i optymalizacji okresu przydatności produktów. Koncepcja poolingu, czyli wynajmu palet CHEP powstała 70 lat temu i od samego początku wpisuje się w model GOZ. Nasze rozwiązania są zrównoważone z natury. Palety CHEP powstają z drewna pochodzącego w 100 proc. z certyfikowanych źródeł i są zbudowane w sposób zapewniający im jak najdłuższy cykl życia. Ponadto nadają się do wielokrotnego użytku. Klienci wynajmują od nas określoną liczbę nośników, które trafiają do zamkniętego obiegu i są używane przez kilku uczestników łańcucha dostaw. CHEP zarządza poolem paletowym dbając o jakość nośników, ich transport do klientów, magazynowanie, naprawy i recykling. Zgodnie z założeniami GOZ, dążymy do racjonalnego wykorzystania zasobów i dbamy o to, by palety pozostały w obiegu jak najdłużej. W ten sposób redukujemy nasze zapotrzebowanie na drewno, przyczyniamy się do zmniejszenia emisji CO2 i ograniczamy ilość odpadów w łańcuchu dostaw.

Istnieje przekonanie, że wdrożenie nowoczesnych rozwiązań GOZ w przedsiębiorstwie łączy się z dużymi kosztami. Czy przejście na GOZ się opłaca?

Wprowadzanie nowoczesnych technologii i innowacji zawsze wiąże się z inwestycją ze strony przedsiębiorstwa. Jednak koszty te powinniśmy oceniać przez pryzmat korzyści, które nowe rozwiązania przyniosą w dłuższej perspektywie nie tylko naszej firmie, ale także przyszłym pokoleniom i środowisku. Model gospodarki cyrkularnej zakłada ograniczenie wykorzystania surowców i zasobów, a więc rozwiązania GOZ siłą rzeczy zaczną generować oszczędności dla przedsiębiorstwa. Oprócz tego ograniczą ilość wytwarzanych odpadów, a te, które powstaną, będzie można poddać recyklingowi i wykorzystać w inny sposób. W dłuższej perspektywie gospodarka o obiegu zamkniętym umożliwia rozwój przedsiębiorstw i maksymalizację zysków przy jednoczesnej optymalizacji zużycia zasobów.