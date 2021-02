CHEP Polska zarządza gospodarką paletową w nowym zakładzie produkcyjnym firmy Zbyszko

Specjalista usług w obszarze łańcucha dostaw – CHEP Polska – oraz polski producent Zbyszko Company – potwierdzają strategiczne partnerstwo na następne lata. 200 tys. dodatkowych palet wielokrotnego użytku CHEP to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie producenta wynikające z aktywnego rozwoju na polskim rynku.

Zbyszko Company zwiększa swoje moce produkcyjne. Polski producent napojów i wody mineralnej uruchamia w Pile kolejny zakład produkcyjno-magazynowy. Na działce o powierzchni 3.6 ha powstała fabryka wyposażona w dwie nowoczesne linie produkcyjne o łącznej wydajności 50 tys. butelek (1,5L) na godzinę, docelowo zakład będzie mógł produkować 100 tys. półtoralitrowych butelek na godzinę. W celu zabezpieczenia wydajności produkcji, firma CHEP Polska zarządza gospodarką paletową w nowym obiekcie. CHEP zapewnił dodatkowych 200 tys. palet do obsługi nowego oddziału, wliczając w to palety typu Euro oraz półpalety.



Obecnie udział poolingu w łańcuchu dostaw Zbyszko Co. to łącznie 400 tys. nośników, z czego większość to palety typu Euro oraz półpalety. Skala działalności firmy CHEP oraz jej moce operacyjne pozwalają obsługiwać zarówno tradycyjny, jak i nowoczesny model handlu w sieci dystrybucyjnej Zbyszko.