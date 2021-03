Chias Brothers: Konsumenci zaczęli myśleć o proaktywnym dbaniu o zdrowie

Maciej Mikołajczak, CEO Chias Brothers Europe przyznaje, że 2020 był trudnym rokiem. - Duża zmienność w działaniach rządu i w konsekwencji detalistów spowodowała dużą zmienność w potrzebach asortymentowych i trudność w planowaniu. Ponadto, zakłady produkcyjne musiały wzdrożyć specjalne procedury i znacząco wzrosły koszty. Musieliśmy szybko działać zmieniając strategie produktowe i sposoby sprzedaży, szczególnie eksportowej - mówi prezes Chias Brothers Europe.

Zaszło też wiele zmian w zachowaniach konsumentów. Od sposobu kupowania do tego co jedzą.

- Kluczową zmianą na dobre jest to, że konsumenci zaczęli myśleć o proaktywnym dbaniu o zdrowie. Nie jestem pewien teorii ekspertów mówiących, że COVID-19 wszystko na zawsze zmieni, bo widzieliśmy co się stało latem jak większość ludzi zapomniała, że był problem. Aczkolwiek, mam nadzieję, że spowoduje to w długim terminie większą świadomość konsumentów jak ważne jest jedzenie w dbaniu o zdrowie - dodaje.

Z czym Chias Brothers Europe zostanie po tym pandemicznym kryzysie?

- Zostaniemy z jeszcze większym przekonaniem, że trzeba skupiać się na potrzebach klientów i szybko reagować - dodaje prezes firmy.

Więcej na portalspozywczy.pl