Chiny dołują wyniki Adidasa

Chiny ponad wszystko

Najnowsze kwartalne wyniki Adidasa pokazują, jak ważna stała się Azja dla marek i sprzedawców detalicznych oraz jak bardzo Zachód stracił swoje miejsce. Przy wzroście sprzedaży na poziomie 13% w krajach zachodnich, głównie dzięki USA oraz 38% wzroście w Ameryce Łacińskiej, można by pomyśleć, że marka obuwnicza zaciera ręce. Nic bardziej mylnego.

W całym kwartale całkowita sprzedaż spadła o 3%, czyli 400 mln euro. Przyczyna? Spadek w Chinach o 35%, a w całym regionie Azji i Pacyfiku o 16%.

Brak zapasów w Europie

W innych krajach marka sportowa również borykała się z problemami z zaopatrzeniem, które ograniczyły jej rozwój, szczególnie na Bliskim Wschodzie. Ponad połowa utraconej sprzedaży z powodu problemów z zapasami miała miejsce w regionie EMEA. Chociaż w Europie też nie ma dwucyfrowego wzrostu. W rzeczywistości niemiecka firma w swoim komunikacie prasowym nawet nie wspomina o rodzimym kontynencie.

Spadek marży

Nic dziwnego, że trudności obciążają również marże. Marża brutto spadła o 1,9 punktu procentowego do 49,9% w ostatnim kwartale, głównie z powodu znacznie wyższych kosztów surowców i frachtu. Adidas sprzedał również mniej produktów premium w ostatnich miesiącach i odnotował spadek wzrostu e-commerce w porównaniu z okresem pandemii. Marka sprzedała tylko o 2% więcej w internecie, choć to wciąż o 50% więcej niż na początku 2020 roku.

Pozostałe koszty operacyjne wzrosły o 10% do 2,26 mld euro, co spowodowało gwałtowny spadek zysku netto: z 502 mln euro w 2021 r. do 310 mln euro obecnie.

W drugiej połowie br. Adidas spodziewa się, że sprzedaż netto wzrośnie o ponad 20%, mając nadzieję, że do tego czasu zostaną rozwiązane problemy z podażą.