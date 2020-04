Chiny przygotowują się do restartu. Jak koronawirus zmieni nawyki konsumentów?

Jakie nowe trendy pojawią się na chińskim rynku po koronawirusie? , fot. shutterstock

Z niepokojem obserwujemy rosnącą liczbę zakażeń COVID-19. Niezależnie od skutków epidemiologicznych efekt pandemii koronawirusa będzie miał dalekosiężny wpływ nie tylko na funkcjonowanie gospodarki, ale także na zachowania konsumentów - ocenia firma Mintel.

Od wielu lat analitycy Mintela zajmują się gromadzeniem eksperckiej wiedzy na temat chińskich konsumentów, co pozwala na monitorowanie wpływu zachowania konsumentów w Chinach na cały region Azji i Pacyfiku. Wystarczy tylko pomyśleć o zakupach w modelu online-offline i potężnych konsekwencjach dla turystyki w regionie. Wystarczy przypomnieć sobie, jak Chiny przyswajają i napędzają azjatycką modę i media lub wyznaczają trendy w social commerce i konsumpcji treści tworzonych w modelu crowdsourcingu. Chiny mają i nadal będą miały ogromny wpływ na zachowania konsumenckie w regionie.

Tempo życia zwalnia. Pojawia się potrzeba reorganizacji codzienności. Praca z domu staje się koniecznością. Planowanie mniej częstych wypadów do sklepu wpływa na listę zakupów. Starsze osoby, kiedyś niechętne wobec zakupów w Internecie, odkrywają, że dzięki nowym i prostszym w obsłudze aplikacjom i mediom społecznościowym takie zakupy to "bułka z masłem". Dbanie o higienę zyskało wysoki priorytet, tworząc szanse dla większej liczby produktów czyszczących, nowych sposobów czyszczenia i nowych filmików na temat sprytnych domowych trików.

Przeczytaj także: Lidl rekrutuje pracowników wsparcia sprzedaży

Zamknięte w czterech ścianach chińskie rodziny robią rzadsze zakupy i ponownie odnajdują radość w domowym gotowaniu, szukając kreatywnych sposobów na wyczarowanie posiłku z tego, co akurat mają w lodówce. Dzięki filmikom kulinarnym konsumenci mogą odkrywać nowe przepisy, nowe sposoby na przygotowywanie posiłków i nowe trendy. Częstsze gotowanie w domu i bardziej przemyślane strategie zakupowe mogą skłonić konsumentów do korzystania w większym stopniu z tego, co mają pod ręką i ograniczenia wyrzucanych odpadów. Być może oznacza to również mniej dostaw posiłków do domu i mniej jednorazowych opakowań. Mniej wypadów do centrum handlowego może z kolei skutkować mniejszą liczbą impulsywnych zakupów ubrań z sieciówek i odwrót od powszechnej kultury jednorazowości - uważają eksperci Mintela.

Zdaniem analityków, marki muszą utrzymać marketing swoich produktów i usług na wysokim poziomie, a dodatkowo znaleźć innowacyjne sposoby na kontynuowanie działalności w obliczu zmian, takich te jak spowodowane przez pandemię. Można dostrzec również korzyści płynące z obecnej sytuacji, zarówno dla konsumentów, jak i marek, które mają teraz dostęp do technologii, czasu i uwagi finalnego odbiorcy.