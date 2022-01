Chipita na pokładzie Mondelēz - Milka wypełni nadzienie 7Days?

Mondelēz International ogłosił dziś, że zakończył proces przejęcia spółki Chipita Global S.A., najszybciej rozwijającej się firmy w kategorii rogalików i wypiekanych przekąsek w Europie Centralnej i Wschodniej.

Przejęcie umożliwi Mondelēz International, zarówno w skali globalnej, jak i na rynkach lokalnych, zaoferowanie szerokiego asortymentu wyrobów piekarniczych w Europie, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na tę kategorię. Transakcja otworzy również nowe możliwości rozwoju, płynące z połączenia marek Mondelēz International takich jak Cadbury czy Milka z popularnymi markami rogalików i wypiekanymi przekąskami Chipita Global S.A., m.in. 7Days.

Co firmie daje przejęcie Chipity?

– „Chipita to firma zbudowana na silnych fundamentach przez niezwykle utalentowany zespół. Cieszymy się, że do Mondelēz International dołączą jej wyjątkowi pracownicy, ulubione przez konsumentów marki i jej cały bogaty dorobek. Jest to element realizacji naszej strategii, której celem jest zdobycie pozycji globalnego lidera w branży przekąsek” – skomentował Vince Gruber, EVP & President Mondelēz Europe.

„Wejście Mondelēz International w kategorię rogalików i wypiekanych przekąsek poprzez przejęcie Chipita Global S.A. zwiększy tempo wzrostu w całej Europie i pomoże wzmocnić naszą obecność na kluczowych, szybko rozwijających się rynkach Europy Centralnej i Wschodniej” - dodaje.

Dziś zostanie powołany tymczasowy zespół zarządzający, który będzie kierował działaniami firmy Chipita i wspierał proces integracji, zaplanowanej na 2022 rok.

Zespołem składającym się z doświadczonych liderów Mondelēz International i Chipita Global S.A., pokieruje Ivo Naydenov, który pracuje w Mondelēz International w Europie Południowo-Wschodniej od prawie 20 lat.