Chłopcy do bicia: kiedyś prywaciarze. Dziś detaliści

Na początku stycznia poseł PiS Kazimierz Smoliński w Polsat News zapowiedział, że rząd, aby zatrzymać narastającą inflację zamierza obniżyć cenę VAT na podstawowe artykuły żywnościowe. - Chcemy wprowadzić ceny regulowane na artykuły żywnościowe - chleb, cukier, mąkę. Jeżeli inflacja będzie wzrastała, to nawet takie rozwiązanie może zostać wprowadzone - mówił polityk PiS. I choć do wprowadzenia cen regulowanych jeszcze nie doszło to faktycznie ceny zostaną zamrożone na siłę.

Zwłaszcza, ze informacja o obniżce VAT będzie umieszczona przy kasie a nie na paragonie, jak proponował Senat. Teraz deklaracja o obniżce musi znaleźć urzeczywistnienie nie tylko na kartce przy kasie, ale także w wartości produktów włożonych do koszyka.

Wszystkie większe sieci handlowe zadeklarowały obniżki cen o wartość VAT. Nie zrobiły tego małe sklepy, bo po pierwsze nie mają służb PR-owych, po drugie nie są w stanie pozwolić sobie na żadne obniżki, bo inflacja pędzi. CMR o małych sklepach: 9 proc. klientów więcej, a wydatki wyższe o 14 proc., bo ceny rosną Jednak mali, niezależni sklepikarze nie muszą bać się oskarżeń o "niskie" instynkty - zyskowności biznesu. W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów przypomniało co prawda, ze bezpłatna aplikacja e-Paragony pozwala zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości. Jednak przecież nie o cenę pietruszki w warzywniaku chodzi. Wszyscy podprogowo wyczuwają, że ewentualne donosy konsumenckie mają się skupić na dużych sieciach handlowych.

Po informacji, że z początkiem roku podwyżki cen już widać na półkach dyskontów, w tym lidera rynku - Biedronki, prezes UOKiK ostrzegł, że żonglerka cenami spotka się z surową reakcją. W styczniu analizowaliśmy ceny w dyskontach w ramach Koszyka cen. Podwyżki oczywiście są. Najmocniej drożeje mąka, nabiał, pieczywo, tłuszcze w tym olej. Do tego dochodzą podwyżki warzyw: pomidorów i papryki. Producenci wskazują, że rosną ceny gazu, koszty transportu i opakowań, a także surowców do produkcji. Podwyżki są więc nieuniknione.