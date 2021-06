Chmura odpowiedzią na wyzwanie e-commerce - czyli szybkość i dostępność e-sklepu i koszty pod kontrolą

Chmura daje elastyczność i łatwość dostosowania do zmian natężenia ruchu w sklepie internetowym, fot. Shutterstock

Chmura przede wszystkim daje elastyczność i łatwość dostosowania do zmian natężenia ruchu w sklepie internetowym. Automatyzacja wielu procesów, która jest jednym z kluczowych wyróżników chmury publicznej, pozwala płynnie dostosowywać wykorzystywane zasoby do realnych potrzeb - zwiększającego się gwałtownie lub topniejącego zainteresowania użytkowników - i płacić tylko za faktyczne zużycie infrastruktury, zgodnie z formułą “pay as you go”.

Chmura gwarantuje to dostępność serwisu dla klientów, nawet w okresach dużego ruchu, na przykład w okresie przedświątecznym, czy podczas wyprzedaży, z drugiej pozwala obniżać koszty podczas mniejszego zapotrzebowania na moc obliczeniową

Chmura jest dobrą odpowiedzią na jedno z kluczowych wyzwań biznesów e-commerce - jak pogodzić szybkość i dostępność sklepu internetowego z kosztami zaplecza IT

Zalety, jakie daje chmura

- Chmura pozwala też na eliminację wąskich gardeł. Jeśli na przykład firma prowadzi sklep internetowy na własnych serwerach, ale ma problem z wydajnością wyświetlania zdjęć produktów, może przenieść do chmury jedynie część graficzną swojego sklepu zwiększając łatwość ładowania i przeglądania zdjęć asortymentu przez klientów. To często pierwszy krok do chmury, który istotnie poprawia komfort użytkowania serwisu i tempo robienia zakupów. Tym samym zwiększa satysfakcję i skłonność do ponownego odwiedzenia tego sklepu internetowego. Chmura obliczeniowa to po prostu zestaw kreatywnych klocków, które użytkownicy mogą dowolnie łączyć, wybierając te, które pozwalają rozwiązywać aktualne problemy i szybciej budować skalę swojego biznesu na każdym etapie jego rozwoju - tłumaczy Izabela Świderek-Kowalczyk, szef marketingu w Chmurze Krajowej.

Chmura publiczna umożliwia nie tylko uruchomienie własnych aplikacji, ale zawiera również systematycznie rozbudowywany katalog gotowych rozwiązań. Ich konfiguracja jest o wiele prostsza, szybsza i tańsza, niż tworzenie własnych. Przykładem tego typu rozwiązań jest Recommendation AI.

- Jest to silnik rekomendacji korzystający ze sztucznej inteligencji. Dzięki jego wdrożeniu w sklepie internetowym klient kupujący określony przedmiot, otrzyma sugestie polecanych dodatkowych produktów. Te rekomendacje bazują zarówno na zapamiętanych przez system nawykach zakupowych tej konkretnej osoby, ale także naśladują ścieżki “wydeptane” przez innych klientów: osoba kupująca laptopa zobaczy rekomendację pasujących do niego plecaków lub toreb a także dodatkowego zasilacza czy słuchawek. Recommendation AI pozwala zwiększyć przychody sklepu, dzięki inteligentnym sugestiom powiększania koszyka zakupów z którym klient opuszcza nasz sklep. Samodzielne stworzenie tego typu narzędzia w małym, a nawet średnim sklepie internetowym jest praktycznie niemożliwe. Dlatego warto skorzystać z gotowych rozwiązań, które są dostępne np. w Google Cloud - mówi Izabela Świderek-Kowalczyk.

Jakie porady dla małych firm e-commerce?