Choć restauracji ubyło, Sfinks zwiększył sprzedaż gastronomiczną

Sfinks o 25,3% zwiększył sprzedaż gastronomiczną w styczniu 2023 r.

Na porównywalnej sieci lokali, działających w obu okresach, wzrost ten wyniósł 32,4 proc. r/r. Sfinks zadeklarował systematyczne raportowanie miesięcznych danych sprzedażowych do 10. dnia każdego miesiąca.

510 tys. uczestników programu lojalnościowego

- Mimo wciąż niełatwej sytuacji na rynku gastronomicznym nasze restauracje skutecznie budują sprzedaż i pozycję na rynku. Szczególnie w tych wciąż pełnych wyzwań warunkach gospodarczych widać, jak duże znaczenie ma działanie pod silną marką i we wspólnej grupie, w której można mieć zagwarantowane niższe koszty w ramach zakupów centralnych czy korzystać ze wspólnego marketingu. Na naszych wynikach sprzedażowych widać też wyraźnie, jak duże znaczenie ma konsekwentnie rozwijany przez nas program lojalnościowy Aperitif, w ramach którego nasi goście mogą korzystać ze specjalnych ofert i zniżek. W styczniu używało go już ponad 510 tys. osób, co oznacza wzrost o 27% rok do roku. Jest on aktualnie jednym z naszych najważniejszych rozwiązań marketingowych i odpowiada już za 23% sprzedaży – komentuje Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

Efektywna franczyza

- Mamy za sobą pełny rok bez ograniczeń wynikających z pandemii, który może już stanowić bazę porównawczą dla bieżących działań. Dlatego zdecydowaliśmy się przyjąć politykę comiesięcznego raportowania sprzedaży gastronomicznej bezpośrednio po zagregowaniu danych miesiąca. Kiedy wciąż głównie mówi się o zamknięciach na rynku gastronomicznym, my nie tylko przetrwaliśmy niezwykle trudny okres pandemii, ale potrafiliśmy szybko podnieść sprzedaż, zawalczyć o klienta i naszą pozycję na rynku. Nasze dane pokazują też bardzo dużą efektywność sieci franczyzowej. Jest to model, w oparciu o który chcemy rozwijać nasze sieci. Od lat inwestujemy w narzędzia, które mają być wsparciem dla franczyzobiorców i umożliwić nam skuteczne działania jako franczyzodawcy, co coraz bardziej przekłada się na nasze wyniki – komentuje Sylwester Cacek.

Sprzedaż gastronomiczna - co oznacza to pojęcie

Raportowana przez Sfinks Polska sprzedaż gastronomiczna obejmuje przychody ze sprzedaży netto osiągane przez lokale własne i franczyzowe działające w ramach sieci zarządzanych przez spółkę, które są objęte bieżącym monitoringiem sprzedaży w ramach systemów informatycznych Sfinksa. Nie obejmuje ona sprzedaży realizowanej przez sieć Piwiarnia. Jednocześnie spółka zwraca uwagę, że sprzedaż gastronomiczna nie jest tożsama z przychodami ze sprzedaży osiąganymi przez Sfinks Polska. Na te składają się przychody ze sprzedaży gastronomicznej wypracowywanej przez restauracje własne oraz przychody z opłat franczyzowych naliczane od sprzedaży gastronomicznej realizowanej przez restauracje franczyzowe. W tym drugim przypadku przychody ze sprzedaży gastronomicznej stanowią przychód franczyzobiorców.

Co wiemy o Sfinks Polska

Grupa Sfinks Polska zarządza 116 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 70 restauracji SPHINX (segment casual dining), 39 pubami Piwiarnia (segment gastro pubów), 5 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) i 2 lokalami The Burgers. Spółka prowadzi też sprzedaż w dostawie w oparciu o marki dostępne tylko w dowozie takie jak The Burgers, Och! PITA, Yolo Chicken czy Da Mamma. Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.