Chorten Cafe - nowy koncept horeca

Pod nowym brandem Chorten Cafe działają stoiska z hot-dogami oraz kąciki kawowe w pierwszych sklepach partnerskich Grupy Chorten – Delikatesach u Chłopców. To wspólny koncept powołany do życia z Grupą REN.

Na ośmiu placówkach handlowych w Białymstoku, które należą do sklepów partnerskich Grupy Chorten pojawiły się reklamy informujące, że warto tam wpaść na hot-doga i kawę na wynos. To Delikatesy u Chłopców przy ul. Wesołej, Starobojarskiej, Zagórnej, Białostoczek, Rumiankowej, 42 Pułku Piechoty, Mazowieckiej i al. Solidarności.

- Postanowiliśmy dać swoim klientom dodatkową ofertę związaną z hot-dogami i kącikami kawowymi, bo na pewno jest to temat bardzo rozwijający się na rynku i w dobrych lokalizacjach także w przypadku naszych sklepów ma to spory potencjał. Cały sprzęt do przygotowania hot-dogów i wsparcie zapewniła nam Grupa REN – mówi Paweł Florczyk, właściciel Delikatesów i Chłopców, działających w Grupie Chorten. - W przypadku kolejnego punktu w Białymstoku, który chcielibyśmy otworzyć latem, także planujemy takie rozwiązanie – zapowiada.

Wspólnie z Grupą REN wypracowano także branding dla sklepów Chorten, który pojawił się w oknach i na specjalnych tablicach. REN już od blisko roku realizuje swój koncept „HoReCA dla detalu”, współpracując obecnie z blisko 800 placówkami, w tym także innymi punktami Chorten w kraju.

- Zapewniamy kompleksową obsługę dotyczącą oferty dla detalistów, dostarczając asortyment najwyższej jakości, czyli wszystko, co potrzebne do przygotowania hot-dogów, stały serwis urządzeń, profesjonalne szkolenia, film instruktarzowy oraz wsparcie marketingowe. Dzięki takiemu działaniu podnosimy konkurencyjność sklepu – zaznacza Andrzej Kraszewski, prezes REN. - Współpraca na tych pierwszych sklepach bardzo dobrze nam się układa i traktujemy to jako program pilotażowy w tej sieci, licząc, że nasza propozycja spotka się z jeszcze większym zainteresowaniem wśród partnerów Grupy Chorten – podkreśla.