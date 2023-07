Chorten sponsorem Jagiellonii Białystok

Grupa Chorten sponsorem premium Jagiellonii Białystok

Grupa Chorten ma sklepy partnerskie w całej Polsce, ale w związku z tym, że wywodzi się z województwa podlaskiego mocno związana jest właśnie z tym regionem kraju. Z tego też względu to właśnie tu często wspiera inicjatywy społeczne czy też wydarzenia sportowe istotne dla lokalnych społeczności. Teraz ponownie została sponsorem Jagiellonii Białystok.

- Po raz kolejny jesteśmy razem. W nowym sezonie wspieramy Jagiellonię jako sponsor premium. Jesteśmy z tego dumni i jest to dla nas ważne. Wraz z Jagiellonią promujemy Białystok w całym kraju. Trzymamy kciuki, aby Jagiellonia, tak jak my, osiągała duże sukcesy. Zachęcamy też do tego, aby wszyscy kibice i zawodnicy robili zakupy w polskich sklepach – mówi Sylwia Władyko, wiceprezes Grupy Chorten.

W poprzednim sezonie PKO BP Ekstraklasy logo Polskiej Grupy Sklepów Spożywczych widniało w centralnym miejscu na koszulkach piłkarzy podczas dwóch meczów ligowych.

- Jestem dumny z tego, że lokalne, wielkie, silne marki są nadal z Jagiellonią. Co ważne są w większym wymiarze niż było to wcześniej. To pokazuje, że marketing przez sport jest marketingiem bardzo skutecznym – mówi Wojciech Pertkiewicz, prezes Jagiellonii.

W ramach zawartej umowy nazwa Grupy Chorten jest na spodenkach piłkarzy. Symbol z drzewkiem dębu będzie też na bandach led wokół boiska, na telebimach i ekranach na stadionie, jak też na banerach. Ponadto w przerwach spotkań rozgrywanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku będzie zorganizowany specjalny konkurs, w którym do wygrania będą m.in. kosze z produktami marki własnej Grupy Chorten Z Podlaskiej Spiżarni. Kibice będą musieli wycelować w drzewko dębu z logo Chortenu,

Grupa Chorten sponsoruje również zespół rezerw Jagiellonii, piłkarze grają w koszulkach z logo Polskiej Grupy Sklepów Spożywczych w centralnej części. To właśnie w tej drużynie młodzi zawodnicy zdobywają doświadczenie w dorosłej piłce, podnoszą swe umiejętności. Najlepsi w kolejnym kroku trafiają do kadry pierwszej drużyny i mają możliwość gry na boiskach PKO BPO Ekstraklasy.

Chorten i Jagiellonia - konferencja prasowa, fot. mat. pras.

Co wiemy o Grupie Chorten

Polska Grupa Sklepów Spożywczych powstała w 2009 roku. 13 właścicieli 20 sklepów spożywczych z województwa podlaskiego nawiązało współpracę, aby móc konkurować z zagranicznymi sieciami handlowymi. Obecnie Grupa Chorten ma ponad 2500 placówek partnerskich w całym kraju.