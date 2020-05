Chorten wprowadza papierowe torby na zakupy

Od maja klienci sklepów partnerskich Grupy Chorten mogą pakować zakupy do prostych papierowych toreb z drzewkiem dębu. To kolejne ekologiczne rozwiązanie w tej sieci.

Do tej pory w sklepach Chorten klienci mogli korzystać z toreb z grubej folii – wielokrotnego użytku, toreb bawełnianych i toreb biodegradowalnych z kukurydzy. W tym miesiącu do obrotu wprowadzane są stopniowo torby z brązowego wytrzymałego papieru typu kraft. Ich wymiar to 43x30x17 cm. W tego typu torbach można przenosić zakupy o wadze ok. 8-9 kg.