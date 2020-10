Chorten wspiera loterią konsumencką sprzedaż produktów marek producenckich

Fot. materiały prasowe

8 października w ponad 660 sklepach z logo Chorten wystartowała specjalna akcja konsumencka, wspierająca sprzedaż takich marek jak m.in. Łaciate, Mlekovita, Wedel, Pepsi, Lajkonik czy Tymbark.

Loteria sklepów Chorten potrwa do 30 grudnia, a w Sylwestra przewidziano losowanie nagrody głównej w postaci Toyoty Yaris.

Wśród nagród dla klientów są także hulajnogi Xiaomi, roboty kuchenne KitchenAid Aristan oraz 6 nagród finansowych po 1000 zł.

Akcja promocyjna została zorganizowana wspólnie z producentami 20 marek. To Lody jak dawniej Braci Koral, Danone, Domestos, Herbapol, Kamis, Kasztelan, Knorr, Lajkonik, Lay’s, Łaciate, Mlekovita, Pepsi, Persil, Pudliszki, Renifer, Tymbark, Tyskie, Wedel, Z Podlaskiej Spiżarni i Żywiec. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy, by klient zrobił zakupy za minimum 25 zł, w tym kupił przynajmniej jeden produkt biorący udział w akcji. Należy zachować dowód zakupu i zarejestrować go na stronie www.loteriachorten lub przez sms-a.

- Mamy szeroki wachlarz marek producentów, więc właściwie każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie, robiąc codzienne zakupy, a przy okazji po rejestracji paragonu będzie miał szansę wygrać nagrodę. Tego typu akcje są bardzo wyczekiwane przez naszych klientów, co z kolei przenosi się na sprzedaż w naszych sklepach partnerskich – mówi Monika Kosz-Koszewska, dyrektor marketingu i rzecznik prasowy Grupy Chorten.

Akcja konsumencka jest ściśle powiązana z programem lojalnościowym dla właścicieli sklepów Chorten, który także mogą wygrać atrakcyjne nagrody.