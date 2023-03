Chorten z lokalizacją na nowym osiedlu w Łomży

Grupa Chorten od początku rok podpisała kilkadziesiąt umów z właścicielami działających już sklepów spożywczych i alkoholowych, a jednocześnie dotychczasowi partnerzy otwierają swoje nowe placówki także pod logo z drzewem dębu. Wśród nich są Delikatesy Chorten Alex przy ul. Księżnej Anny 1B.

Nowy sklep Chorten w Łomży, fot. mat. pras.

Nowy sklep Chorten to placówka convenience

To typowy sklep o charakterze „convenience”, na szybkie, codzienne zakupy. Placówka ma szeroki wybór oferty ogólnospożywczej, napojów, w tym piw, owoców i warzyw, nabiału a także pieczywa od lokalnych dostawców. Klienci obsługiwani są przy dwóch kasach. Sklep pracować będzie w godzinach 6-22 od poniedziałku do soboty, a w niedziele handlowe od 8 do 20.

- Nasz nowy sklep to inwestycja na przyszłość – widzimy potencjał w tej lokalizacji i mimo trudności, z jakimi walczą wszyscy przedsiębiorcy, idziemy do przodu. To młode osiedle, które cały czas się rozwija i liczymy, że uda nam się pociągnąć szeroką ofertą i promocyjnymi cenami klientów – mówi Michał Bagiński, współwłaściciel sklepu.

Delikatesy Chorten Alex działają także w Łomży przy ul. Dmowskiego 2c, Księżnej Anny 22, Śniadeckiego 11 i Długiej 24. Rodzinny biznes rozwijany jest wspólnie z Grupą Chorten od 2014 roku, a jego początki sięgają 1996 roku.