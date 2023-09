Chrupersy ryżowe od Lubelli z nową kampanią reklamową

Nowa kampania reklamowa Chrupersów skierowana jest do rodziców, którzy zwracają uwagę na jakość oraz atrakcyjność posiłków i szukają sprawdzonych rozwiązań na pyszne śniadania dla swoich dzieci. Ryżowe Chrupersy od Lubelli to nie tylko najbardziej chrupiące płatki śniadaniowe, ale także pełne ziarno i witaminy w pysznej formie. Dodatkowo produkt nie zawiera syropu glukozowego i oleju palmowego. Kampanię oraz dedykowany spot reklamowy (link poniżej) można zobaczyć w najpopularniejszych stacjach TV, na platformach Youtube, VOD, META oraz na stronach www. Przez cały wrzesień Chrupersy od Lubelli są także obecne na nośnikach OOH. Lubella Chrupersy to 3 wybitnie chrupiące warianty płatków śniadaniowych stworzonych na bazie ryżu: ryżowe ziarenka, czekoladowe spinnery i cynamonowe gwiazdki.